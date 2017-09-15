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BMW випустить електромобіль з запасом ходу 700 км

в Авто 15.09.2017 33 пер.

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Серійна версія BMW i5 з’явиться тільки в 2021 році.

BMW выпустит электромобиль с запасом хода 700 км

На Франкфуртському автосалоні концерн BMW покаже новий концептуальний електрокар, який займе нішу «між міським автомобілем i3 і спортивним i8».

Як очікується, новий електромобіль отримає назву BMW i5. Технічні характеристики новинки поки невідомі, але, за чутками, його запас ходу складе до 700 км. Серійна версія i5 з’явиться тільки в 2021 році.

Всього BMW планує за період до 2025 року випустити 12 електричних автомобілів і таким чином наздогнати Mercedes. У це число включені електрифіковані варіанти основних моделей, наприклад позашляховик Х3, а також футуристичний електричний кросовер iNext, повідомляє hightech.fm

 
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