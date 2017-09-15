BMW випустить електромобіль з запасом ходу 700 км

Як очікується, новий електромобіль отримає назву BMW i5. Технічні характеристики новинки поки невідомі, але, за чутками, його запас ходу складе до 700 км. Серійна версія i5 з’явиться тільки в 2021 році.

Всього BMW планує за період до 2025 року випустити 12 електричних автомобілів і таким чином наздогнати Mercedes. У це число включені електрифіковані варіанти основних моделей, наприклад позашляховик Х3, а також футуристичний електричний кросовер iNext, повідомляє hightech.fm