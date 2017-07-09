Богомоли полюють на птахів

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Біологи зі Швейцарії і США виявили, що богомоли полюють не тільки на інших комах, павуків і земноводних, але і на птахів, причому набагато частіше, ніж було відомо раніше.



Вчені встановили, що невеликі птахи часто стають жертвами богомолів. Таку поведінку вчені виявили у різних видів цих комах в 13 країнах в різних частинах світу. Найбільше таких випадків було відмічено в Північній Америці, де богомоли часто полюють на колібрі. Було зафіксовано й описано близько 150 випадків полювання богомолів на цих птахів.

Жертвами богомолів стають птахи як мінімум 24 видів, що належать до 14 родин. Потужними передніми лапами комахи захоплюють здобич і утримують її. Приблизно 78% спроб полювання на птахів закінчується вдало, у 2% випадків птахам вдавалося вирватися. У решти 20% птахів рятували люди.