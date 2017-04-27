Borgward перевів свій перший SUV на електротягу

Він побудований на базі вже відомої моделі ВХ7, з якою марка почала своє друге життя в 2015 році після 50-річної перерви.

Від бензинового аналога Borgward BXi7 відрізняється радіаторною решіткою, бамперами і синіми акцентами в дизайні екстер’єру і інтер’єру. Інформація про технічні характеристики моделі наразі відсутня. Відомо лише, що батареї буде постачати фірма LG Electronics. Виробництво моделі буде здійснюватися на заводі в Бремені.