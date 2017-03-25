Боротися зі смогом в Китаї будуть за допомогою дріжджів

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Китайські вчені придумали новий спосіб боротьби зі смогом — на цей раз за допомогою дріжджів. Технологія буде аналізувати дим за рахунок дріжджового гена з флуоресцентним маркером. ДНК дріжджів буде реагувати на появу небезпечних для людей хімікатів. Метод був офіційно запатентований у п’ятницю, 17 березня.



Причина смогу — ультрадисперсні частинки PM2.5. Вчені пофарбували гени пивних дріжджів, які вступають в реакцію з PM2.5, флуоресцентними фарбами. Спостерігаючи рух маркованих генів, дослідники можуть відразу визначати, коли концентрація небезпечних частинок в атмосфері сягає небезпечного рівня.

Подальша робота вчених буде спрямована на ідентифікацію вірулентних штамів — речовин, що викликають захворювання, — у смогу.

Забруднення повітря смогом — біда великих китайських міст. Сильніше за інших від токсичного повітря страждають Пекін, Тяньцзінь і провінція Хебей. Взимку рівень забруднення зростає, так як починають працювати вугільні котельні.