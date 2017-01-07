Bosch посадить вас на сидіння водія майбутнього

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У минулому році Bosch вже показувала на виставці CES 2016 концепт-кар, який був обладнаний рекордною кількістю різних дисплеїв. Представлений в цьому році концепт пішов ще далі і обзавівся мультимедіа-системою нового покоління, яка перетворить автомобіль не просто на засіб пересування, а до персонального помічника на колесах.

Концепт-кар Bosch / ©bosch-presse.de

Нова концепція також обладнана безліччю дисплеїв, однак взаємодія з ними вийшла на дещо інший рівень. Крім величезного центрального дисплея окремі екрани встановлені перед кожним пасажирським сидінням, яких в концепті всього два. Дзеркала заднього виду також замінені на дисплеї з підключеними камерами. Система може самостійно корегувати кути огляду і фокус камер в залежності від дорожньої ситуації.

Концепт-кар одержав технологію розпізнавання обличчя, яка дозволяє ідентифікувати різних людей. Після того, як камера визначить обличчя водія, автомобіль самостійно скоректує положення керма, дзеркал, внутрішню температуру і розважальну систему, яка почне програвати тільки улюблену музику. Крім того, подібна технологія дозволяє стежити за станом водія, визначаючи погане самопочуття або сонливість за виразом обличчя.

Однією з головних особливостей нового концепту стала синхронізація з іншими автомобілями на дорозі й пристроями свого господаря. Завдяки цьому можна стежити за наявністю продуктів в будинку, а також управляти різними електроприладами, підключеними до єдиної мережі Інтернету речей.

Як говорять представники компанії Bosch, дані технології можуть з’явитися на серійних автомобілях вже в найближчому майбутньому.