Bosch вводить систему ABS на електровелосипеди

Кількість нещасних випадків на електровелосипедах можна зменшити на 25 відсотків, якщо обладнати байки антиблокувальними гальмівними системами.
Система Bosch eBike ABS була розроблена в першу чергу для того, щоб велосипедисти не перелітали над кермом при дуже агресивному застосуванні переднього гальма.
Велосипед буде обладнуватися датчиками швидкості колеса на обох колесах. Вони повинні виявляти, коли переднє колесо починає блокуватися, а заднє відриватися від землі. Система миттєво реагує на це ослабленням переднього гальма, тим самим опускаючи заднє колесо назад на дорогу.
Це не тільки повинно мінімізувати інциденти, пов’язані з падінням велосипедистів через кермо, але також і повинно зменшити гальмівний шлях.
Поряд з датчиками, система також включає в себе модуль активації переднього гальма, який знаходиться під штоком керма, і системну версію гідравлічного дискового гальма Magura MT5.
Bosch eBike ABS почне з’являтися на велосипедах партнерів компанії восени цього року, а у світовому продажу з’явиться через рік.