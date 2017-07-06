Bosch вводить систему ABS на електровелосипеди

Велосипед буде обладнуватися датчиками швидкості колеса на обох колесах. Вони повинні виявляти, коли переднє колесо починає блокуватися, а заднє відриватися від землі. Система миттєво реагує на це ослабленням переднього гальма, тим самим опускаючи заднє колесо назад на дорогу.

Це не тільки повинно мінімізувати інциденти, пов’язані з падінням велосипедистів через кермо, але також і повинно зменшити гальмівний шлях.

Поряд з датчиками, система також включає в себе модуль активації переднього гальма, який знаходиться під штоком керма, і системну версію гідравлічного дискового гальма Magura MT5.

Bosch eBike ABS почне з’являтися на велосипедах партнерів компанії восени цього року, а у світовому продажу з’явиться через рік.