Британці розробляють величезне космічне місто

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Представник Британського міжпланетного товариства Джеррі Стоун (Jerry Stone) розповів про проект, над яким зараз працюють в організації. Мова йде про величезне космічне поселення – своєрідний аналог збільшеного МКС.

Згідно з задумом, космічна колонія циліндричної форми буде досягати в діаметрі трохи менше 6,5 км, а її довжина складе неймовірні 32 км. Тисячі і тисячі людей зможуть жити і працювати на борту гігантської орбітальної станції. На думку ідеологів проекту, створити космічне місто можна буде через 20 років. Для побудови орбітального «будинку» до 2037 року будівництво станції потрібно буде почати приблизно через 10 років. Передбачається, що на її борту будуть знаходитися як житлові комплекси, так і офіси з адміністративними будівлями.

Вчені також опрацьовують створення штучної гравітації: це може бути досягнуто за рахунок обертання корабля навколо своєї осі. Крім цього, ведуться дослідження, спрямовані на створення відповідної екосистеми і різних способів життєзабезпечення космічних жителів, зокрема опрацьовується вирощування їжі в умовах штучної гравітації.

Джеррі Стоун

В Британському міжпланетному суспільстві вважають, що величезна станція зіграє важливу роль в розвитку Землі. За рахунок такої конструкції можна буде створити величезні космічні сонячні панелі, а потім обслуговувати їх. Енергія буде збиратися, а потім передаватися на Землю. Космічні сонячні панелі будуть ефективніші від земних: повністю розкрити потенціал останніх заважає земна атмосфера.

Відзначимо, що представлений Джеррі Стоуном проект базується на розробках часів холодної війни, зокрема т. зв. колонії О’нейла. Останню спроектували американські дослідники: вона повинна була вміщати 10 тис. осіб. Згідно з підрахунками, таке космічне місто обійшлося би землянам в 100 млрд доларів (у цінах 70-80-х роках XX ст.).

Колонія О’нейла