Британка розгледіла на знімку УЗД покійну бабусю (фото)

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30-річна мешканка британського Хейлвуда Луїза Коркілл розгледіла на знімку свого чотиримісячного плода посмішку покійної бабусі Мері Паркінсон, яка померла в 2001 році. Майбутня мати прийшла в захват. За словами Коркілл, вона була неймовірно близька з бабусею і вважає, що та охороняє її малюка.



«Цей знімок змусив мене здивуватися двічі. По-перше, я думала, що у мене буде дівчинка, а виявилося – хлопчик. По-друге, я побачила свою бабусю на цьому знімку. Я відразу її впізнала. Це було просто неймовірно», — розповіла Коркілл.

«Моя бабуся померла зовсім молодою, коли їй було 66 років. Її смерть стала для мене величезною трагедією. Але тепер я розумію, що вона за мною спостерігає, і мені спокійно», — додала британка.

Луїза Коркілл помістила знімок свого майбутнього малюка в рамку і повісила у вітальні.