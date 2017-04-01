Британські вчені розроблять надзвичайно міцний матеріал з деревини

Вчені з Університету Уорвіка та Кембриджського університету з’ясували, яким чином в рослинних клітинах відбувається зчеплення полімерів, в результаті якого утворюються такі міцні структури, як стовбури дерев або рослин. Про результати дослідження повідомляє radidomapro.ru

Ключ до розгадки лежить у взаємодії двох найпоширеніших полімерів — целюлози і ксилана. Обидві речовини присутні у клітинних стінках рослин. Довгий час вчені не могли зрозуміти, як молекули ксилана — довгого, звивистого полімеру, з якого отримують цукор, можуть «приклеїтися» до більш широких у діаметрі, що нагадують рівну смужку молекул целюлози.

Вчені вважають, що якщо їм вдасться в лабораторних умовах відтворити такий «клей», то інженери незабаром отримають принципово новий деревний матеріал, що перевершує по міцності всі сучасні.

За словами авторів дослідження, відкрите ними явище стане важливим для деревообробної промисловості, зокрема в таких сегментах, як виробництво паперу, біопалива. Відкриття буде корисним і для компаній, що займаються виготовленням міцних дерев’яних конструкцій.