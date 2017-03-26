Британський школяр знайшов помилку в даних НАСА

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17-річний учень школи в Шеффілді Майлз Соломен брав участь в освітній програмі TimPix. Цей проект дає британським школярам можливість працювати з даними, отриманими на МКС. «Нам надсилають безліч таблиць з даними, і, насправді, розбиратися з ними набагато цікавіше, ніж здається», — розповів він радіо Бі-бі-сі.



Якось, перевіряючи таблицю з показниками датчиків радіації, Майлз виявив в одній з комірок число -1. Школяреві відразу прийшло в голову, що енергія не може мати від’ємного значення, тому він і його вчитель фізики повідомили про помилку НАСА.

З’ясувалося, що помилковий алгоритм реєстрував таким чином відсутність зафіксованої датчиком радіації, причому навіть фахівці НАСА довгий час не приділяли уваги цій помилці, пише Бі-бі-сі. У НАСА визнали, що помічали такі звіти раніше, але вважали, що таке відбувається один-два рази на рік, у той час як Майлз зауважив, що помилкові дані реєструються кілька разів на день.

Агентство подякувало школяра за допомогу. «Правда, мої друзі вважають мене «ботаніком»», — поскаржився він, сказавши, що хотів би в майбутньому працювати з НАСА.