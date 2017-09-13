Броньовані двері: на що потрібно звернути увагу при виборі

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Для багатьох людей броньовані двері асоціюються з чимось надміцним, що володіють якимись підвищеними характеристиками речами. Таке очікування ні до чого іншого, як до розчарування, не приводить. Насправді бронедвері — це звичайна металева конструкція, в деяких місцях посилена і обладнана спеціальними замикаючими механізмами. У цій статті ми розберемося з питанням, що представляють собою броньовані двері, як і з чого їх виготовляють, а також розвіємо деякі міфи, які вже досить міцно вкоренилися у свідомості багатьох людей.

Броньовані двері: якими характеристиками вони повинні володіти

Багато людей стали жертвою чорного піару, що приписують виробам властивості, яких насправді немає — броньовані двері не є в цьому відношенні винятком. Можна сказати навіть більше, ці вироби як можна більше інших обросли всякими легендами і упередженнями.

Взяти хоча б простий міф про те, що полотно таких дверей наповнюється піском зі шматками скла — якщо такі двері і робиться, то призначені вони винятково для банківських установ і приміщень, в яких зберігаються особливо цінні предмети. Встановлювати подібні конструкції в будинках і квартирах просто недоцільно. А якщо ви цікавитеся саме куленепробивними дверима, то варто знати, що з цим завданням цілком справляється листовий метал з особливого сплаву товщиною 2-3мм. Тут слід розрізняти броньовані двері та двері, які покликані витримувати удар вибухової хвилі.

Але повернемося до питання, як вибрати бронедвери киев, і розглянемо нюанси, які просто зобов’язані бути у подібних виробів.

Дверне полотно в таких дверях, як правило, має виготовлятися з міцної листової сталі товщиною не менше 2,5 мм, яка в декоративних цілях закривається карткою з МДФ, фанери або інших матеріалів. Якщо перед вами чисто металеві двері, метал яких зігнутий по-різному і являє собою філенчату конструкцію, знайте, що це далеко не броньовані двері. Таке рифлення металу використовується для того, щоб надати конструкції жорсткість, але ніяк не міцність — це явна ознака того, що представлена ??вам двері виготовлені з тонкої сталі товщиною максимум до 1мм. А цю сталь можна просто прорізати консервним ножем.

Дверна коробка — просто зобов’язана бути подвійною і встановлюватися в обхват отвору. В іншому випадку, як би вона не зміцнювалася, вирвати її з корінням, використовуючи спеціальний прес, не складе ніяких труднощів.

Петлі — те, що вони повинні бути прихованими, навіть не обговорюється. Крім цього, навіси повинні бути обладнані протизнімним механізмом — як правило, це або штирі, або будь-які інші упори.

Замки для броньованих дверей. Для тих, хто не знає, то всі замикаючі механізми поділяються на класи — їх суть полягає в часі, який знадобиться зловмисникові на те, щоб їх розкрити. А розкрити можна будь-який замок, і справа тут саме в часі, скільки займає цей процес — в більшості випадків, якщо злодій не справляється з механізмом протягом 3-5 хвилин, він просто кидає цю затію, не ризикуючи бути поміченим сусідами або просто перехожими. Ну а взагалі ідеальним варіантом для броньованих дверей буде замок так званої крабової системи, що замикає двері в усі чотири сторони.

Всі ці фактори є невід’ємними особливостями конструкції, якими володіють вхідні броньовані двері — відсутність хоча б одного з них вказує на те, що перед вами просто залізні двері.

Крім того, важливим показником сучасних бронедверей є так звані куленепробивні накладки.

Самі розумієте, це досить специфічне пристосування, яке простій людині не потрібно. Такі накладки монтуються на бронедвері, що встановлюються при вході в установи або навіть житло людини, якій реально може загрожувати збройний напад.

Про характеристики, якими повинні володіти бронедвері, ви можете дізнатися з цього відео.

Пам’ятка для людей, які вирішили встановити броньовані двері

На закінчення теми кілька порад, які допоможуть вам не помилитися при виборі металевих броньованих дверей.

За красивою личиною не завжди ховається якість і навпаки. Більшості броньованих дверей намагаються надати вагомий вид — це свого роду психологічний фактор впливу, який як би попереджає зловмисника, з чим йому доведеться мати справу.

На замках і навісах економити не варто — завжди пам’ятайте про те, що саме ці елементи двері є їх слабкою ланкою. Крім того, якщо говорити про крабовий механізм закривання дверей, то слід розуміти, що він загрожує вам в разі виходу з ладу — при поломці такого замку в закритому положенні двері доведеться розкривати, як консервну банку.

Варто зайвий раз нагадати про подвійну коробку, надійність якої залишається поза конкуренцією.

І ні в якому разі не забувайте про те, що якісним дверей подібного типу необхідний не менш якісний монтаж. Взагалі установка броньованих дверей — це окрема тема для розмови.

Ось, в принципі, і все, що можна сказати з приводу вхідних броньованих дверей. На закінчення додамо тільки одне — будьте пильні і не потрапляйте на всілякі хитрощі шахраїв, які під виглядом броньованих дверей намагаються продати вам звичайні сталеві двері, наділяючи їх неіснуючими якостями. Це досить поширений підхід продавців до реалізації своєї продукції — у них це називається маркетинговий хід, який насправді є нічим іншим, як простим обманом. Купуючи броньовані двері, обов’язково вимагайте у продавця сертифікат виробника, в якому самостійно почитайте всі характеристики обраного вами виробу.