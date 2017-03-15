Будинок в штаті Нью-Йорк перетворився у брилу льоду (фото+відео)

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В американському штаті Нью-Йорк звичайний будинок на березі озера Онтаріо перетворився на крижаний. Під час шторму бризки з озера облили будинок, а потім вода замерзла.

«Крижану» будову побачив фотограф Джон Куко і виклав знімки в мережу.

Як повідомляє Бі-бі-сі, багато користувачів соціальних мереж відмовилися вірити в правдивість фотографій. Вони визнали, що Куко розбризкав піну навколо будинку. Щоб розвіяти всі сумніви, фотограф виклав у Facebook відео. Менше ніж за два дні ролик набрав майже 70 тисяч переглядів.

Минулого тижня більше 200 тисяч жителів штату Нью-Йорк залишилися без електрики через сніговий шторм.