Не пропусти
Головна / Фото / Будинок в штаті Нью-Йорк перетворився у брилу льоду (фото+відео)

Будинок в штаті Нью-Йорк перетворився у брилу льоду (фото+відео)

в Фото 15.03.2017 71 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

В американському штаті Нью-Йорк звичайний будинок на березі озера Онтаріо перетворився на крижаний. Під час шторму бризки з озера облили будинок, а потім вода замерзла.

«Крижану» будову побачив фотограф Джон Куко і виклав знімки в мережу.

Як повідомляє Бі-бі-сі, багато користувачів соціальних мереж відмовилися вірити в правдивість фотографій. Вони визнали, що Куко розбризкав піну навколо будинку. Щоб розвіяти всі сумніви, фотограф виклав у Facebook відео. Менше ніж за два дні ролик набрав майже 70 тисяч переглядів.

Минулого тижня більше 200 тисяч жителів штату Нью-Йорк залишилися без електрики через сніговий шторм.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments