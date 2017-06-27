Будівництво гребель руйнує екологію басейну Амазонки

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Будівництво сотень гідроелектричних гребель в басейні річки Амазонки завдасть величезної екологічної шкоди на території від східних схилів Анд до Атлантичного океану. До такого висновку прийшла міжнародна команда дослідників.

Річка Амазонка та її басейн — найбільша річкова система Землі — покриває 6,1 млн кв. км і знаходиться на території 9 країн. «Амазонка — найважливіший річковий басейн на планеті. Це мікрокосм наших проблем, включаючи навколишнє середовище, енергію і здоров’я планети», — говорить співавтор дослідження Віктор Бейкер з університету Арізони (США).

428 існуючих, що будуються і запланованих гребель будуть мати екологічний вплив на всю систему. Хоча будівництво всіх цих гідроелектричних гребель виправдано виробництвом відновлюваної енергії та зниження викидів CO2, мало хто звертає увагу на загрозу, які греблі представляють для річкових заплав, дощових лісів, північно-східного узбережжя Південної Америки та регіонального клімату, пишуть дослідники.

Команда вчених провела масштабну оцінку того, як поточні і майбутні греблі впливають на весь Амазонський басейн. Дослідники розробили шкалу DEVI, яка оцінює вразливість екології регіону до будівництва гребель. DEVI може варіюватися від 1 до 100, причому 100 означає найбільшу уразливість.

Вчені з’ясували, що басейн річки Мадейра, найбільшої притоки Амазонки, буде відчувати найвищий негативний вплив від гребель. Команда привласнила регіону DEVI вище 80.

Провідний автор дослідження Едгардо Латрубесс з Техаського університету в Остіні каже: «Вплив може бути не тільки на регіональному, але і на рівні півкулі. Якщо всі заплановані дамби в басейні будуть побудовані, їх спільний ефект викличе зміни в стоці осадових порід в Атлантичний океан».

Багато дамб знаходяться високо за течією в Андах. Дослідження вказує, що Анди постачають понад 90 % осадових порід в басейн Амазонки. Греблі вловлюють багато поживних речовин з осадових порід і не дають ним рухатися вниз.

Річка Мадейра — прихисток для найрізноманітнішої популяції риб в Амазонці. З тих пір як були побудовані дамби Санто-Антоніо і Хіару на Мадейрі, середня концентрація осадових порід у річці знизилася на 20 %. Дослідники очікують, що 25 дамб, запланованих вище за течією позбавлять річку і цього обсягу осадових порід. Бейкер додав, що загальний вплив дамб змінює моделі опадів і штормів від басейну Амазонки до Мексиканської затоки.