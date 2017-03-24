Зі зростанням температури сніг буде танути повільніше

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Потепління клімату веде до того, що в гірських районах нашої планети снігу стає все менше. І цей більш тонкий шар вже не скрізь «доживає» до пізньої весни чи раннього літа. Але взимку і ранньою весною, коли нічні морози міцніше, а сонячні промені освітлюють землю по дотичній, сніг тане значно повільніше, ніж раніше, що відбивається на весняному паводку.



Гідрологи з Національного центру атмосферних досліджень в Колорадо (США) побудували комп’ютерну симуляцію на основі історичних даних про рівень снігового покриву за минулі десятиліття і спрогнозували висоту снігового покриву на кінець нинішнього століття. Проаналізувавши отримані дані, вони прийшли до висновку, що більш повільний темп танення буде мати серйозні наслідки в районах, де сніговий покрив є одним з основних джерел водних ресурсів.

Низький паводок маленьким струмочком стікає з гір, може по дорозі випаруватися або піти в кореневу систему рослин, не діставшись до річок і підземних водних резервуарів. Повільне і раннє танення снігів також призведе до меншої кількості весняних повеней. Звичайно, з одного боку, це непогано, – люди почнуть частіше селитися по берегах гірських річок, але для самих річкових систем такі новини нічого хорошого не несуть, і екосистеми, які розраховані на великий приплив води, зустрінуться з негативними наслідками такого розвитку подій.