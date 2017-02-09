Чем заменить дорогие препараты?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Антивирусный препарат нового поколения «Ледипасвир» (Ledipasvir) представляет собой очень эффективное, практически безвредное лекарство от гепатита С, подробнее по ссылке http://sofosbuvir.net.ua/ledipasvir/. Препарат разработан американской компанией Gilead Sciences несколько лет назад. Как и всякий новый фармацевтической продукт, он стоил больших денег так, что на 12-недельный курс лечения приходилось тратить десятки тысяч долларов США. Далее, благодаря лицензионной политике разработчика открылось производство недорогих аналогов, и сегодня купить Ледипасвир в Киеве в интернет-магазине реально по цене в десятки раз ниже, чем в США. Причем, предлагаемый недорого препарат-аналог «Ледипасвира» отличается аналогичными же показателями эффективности лечения и тем же отсутствием вредных побочных эффектов.

Известно, что в ряде случаев более успешным является лечение с применением нескольких лекарственных препаратов. Клиническими исследованиями доказано, что наиболее эффективным сочетанием в борьбе против вируса гепатита С является комбинация Ledipasvir + Sofosbuvir. Препарат «Софосбувир» был разработан той же компанией Gilead Sciences, а комбинация Ledipasvir&Sofosbuvir выпускалась, как единый препарат Harvoni, подробнее, тут.

Невысокая цена на препарат Ледипасвир в Украине обусловлена отлаженной поставкой его женериков, то есть, препаратов аналогичного состава, с той же эффективностью лечения, но выпускаемых другими фирмами по лицензии компании-разработчика. Стоимость женериков обычно в десятки, а то и сто раз ниже, чем препарата-оригинала.

Сегодня в Украине комбинированный препарат Ledipasvir&Sofosbuvir производства индийских фармацевтических компаний предлагают под именами:

Hepcinat LP, производства фирмы NATCO Pharma;

Ledifos от компании Hetero Healthcare Limited.

Оба проходят регулярные лабораторные и клинические испытания, организованные производителем. Кроме того, производство и качество готового препарата контролируется компанией-разработчиком.

В целом, сегодня купить софосбувир по низкой цене можно с минимальным риском. Оба, поставляемых в Украину препарата-женерика надежно защищены от подделки, а количество их легальных поставщиков возрастает.

Интернет-магазины, например, http://sofosbuvir.net.ua/ предлагают и полный набор новейших антивирусных препаратов, и рекомендации, как отличить от подделки женерики «Софосбувира», «Даклатасвира» и «Ледипасвира».