Черепаха, що проковтнула 915 монет, померла в Таїланді

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Велика морська зелена черепаха на прізвисько «Свинка-Скарбничка», яка проковтнула за кілька років 915 монет різних країн світу, померла в ветеринарній лікарні Чулалонгкорнського університету в Бангкоку, повідомляє Третій національний телеканал Таїланду з посиланням на лікарів.



За словами медиків, черепаха, якій була зроблена вдала багатогодинна операція по видаленню з шлунка і кишечника 915 монет, померла від 200-кратного надлишку нікелю в крові.

На початку березня військові моряки доставили черепаху в Бангкок із зоопарку в провінції Чонбурі. Після операції, яку провели ветеринари університету, черепасі стало краще, вона плавала в басейні з морською водою, і медики планували передати її в дослідницький центр військово-морських сил для реабілітації та наступного повернення в природне середовище.

Проте минулого тижня у 26-річної черепахи стався заворот кишок через розпочатий процес природного звуження кишечника після видалення монет, і їй довелося зробити другу операцію. Тоді ж лікарі виявили ускладнення, пов’язані з надлишком нікелю в крові, від яких черепаха померла у вівторок, повідомляє телеканал.

«Свинка-скарбничка», що належить до виду морських черепах, яким загрожує зникнення, прожила кілька років у ставку з морською водою в одному з туристичних зоопарків в провінції Чонбурі. В її ставок туристи і місцеві жителі регулярно кидали монети «на щастя» і «щоб повернутися». Зелені морські черепахи живуть до 80 років, тому лікарі університету сподівалися, що «Свинка-скарбничка», самка репродуктивного віку, вилікована і випущена на волю, зможе зіграти важливу роль у збереженні свого виду.