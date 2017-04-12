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Через зміни клімату літати стане небезпечніше

в Земля 12.04.2017 3 пер.

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Турбулентність при авіаперельотах може значно зрости через зміни клімату, попереджає нове дослідження. Через це зросте ризик серйозних ускладнень здоров’я, піднімуться ціни на пальне і утримання літальних судів.


Зростання концентрації атмосферного вуглекислого газу змінить висотну струменеву течію над Північноатлантичним повітряним коридором. І це призведе до зростання турбулентності, з’ясував Пол Вільямс з Університету Редінга (Великобританія).

До середини століття, якщо зусиль зі скорочення викидів CO2 в атмосферу не буде прийнято, об’єм повітряного простору з легкою турбулентністю зросте на 59 %. Зони з легко-помірною турбулентністю збільшаться на 75 %; з помірною — на 94 %; з помірно сильною — на 127 %; з сильною — на 149 %.

Легка турбулентність означає лише незначний дискомфорт для пасажирів, можливо, підвищену нудоту або тривожність. Сильна турбулентність може стати причиною ускладнень зі здоров’ям і навіть госпіталізації.
Розширення зон турбулентності зажадає додаткового палива для перенаправлення маршрутів, а також спричинить додатковий знос літаків.

 
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