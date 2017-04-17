Чи здатні ми усунути шкоду, яку завдали Землі? (відео)

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Ми живемо в небезпечний час, коли багато людей, в тому числі і впливові політики, не вірять, що зміни клімату викликані людською діяльністю. Однак, як стверджують міжурядові групи експертів по зміні клімату, підвищення середньої температури на Землі з середини 20 століття здебільшого пов’язано з викидами парникових газів в атмосферу. Збільшення кількості цих газів в атмосфері призводить до погіршення наслідків глобального потепління. Однак існують способи боротьби з цим, від справжніх технологічних інновацій, до звичайних дій, доступних кожному. Давайте ж дізнаємося, як можна врятувати нашу планету.

Ми продовжуємо перекладати для вас найцікавіші випуски пізнавальної передачі Life Noggin. На цей раз ви дізнаєтеся про те, чи можемо ми усунути шкоду, яку завдали Землі, і як це зробити.