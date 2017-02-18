Чи треба боротися з асексуальністью?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Щоб говорити про асексуальність в її класичному розумінні, нам доведеться залишити в стороні модні розмови про покоління Х, яке не одружується і не заводить дітей. Ми не будемо міркувати про чоловіків, яким набрид секс через проблеми на роботі і/або через алкоголізм або наркоманію. І про жінок, які зазнали психологічного і(або) сексуального насильства в юному віці, і після цього навіть думати про інтим не хочуть або не можуть. Є величезна кількість фізичних або психологічних проблем, через які люди в юному або більш старшому віці відмовляються від інтимного життя. Це так звана набута асексуальність, і саме про неї в основному і пишуть статті у глянсових виданнях.

Асексуальною в класичному розумінні цього слова людину називають у тому випадку, якщо вона не зазнає сексуального потягу протягом всієї або більшої частини свого життя. За різними оцінками такі люди складають приблизно 1% від усього населення. Було б помилкою стверджувати, що асексуальність – це феномен останніх століть – розповіді про людей, яким по життю абсолютно не потрібен секс, ми знаходимо ще в стародавніх східно-азіатських, іудейських і християнських текстах. Сучасна наука тільки підбирається до комплексного вивчення асексуальності, тому всі публікації в популярних або навіть навколонаукових виданнях на цю тему варто сприймати зі здоровою часткою скепсису.

Асексуальність та близькі взаємини

Асексуальні люди відчувають потребу в емоційних контактах точно також, як і всі інші люди. Асексуали можуть бути як замкнутими по натурі, так і романтичними, багато з них прагнуть до довгострокових партнерських відносин у цивільному або церковному шлюбі.

Більш того, в емоційному плані сексуальні і асексуальні взаємини мало чим відрізняються. Спільне спілкування, розваги, духовна близькість, флірт, гумор, довіра – все це присутнє в однаковій мірі в партнерстві з сексом і без нього.

Щоправда, є й істотна відмінність: з самого початку у партнерів в асексуальному партнерстві немає очікувань сексуальної близькості. Саме це багатьом дуже важко зрозуміти: а навіщо ж тоді взагалі фліртувати, якщо сексу не буде? Однак представники організованого у світі спільноти класичних асексуалів AVEN впевнені, що флірт без сексу цілком має право на існування.

Асексуальність, потяг і збудження

Потяг до іншої людини не завжди синонім сексуального потягу. Асексуали теж відчувають потяг, але воно в них не набуває сексуальної форми. Зазвичай в цьому випадку говорять про платонічне кохання.

Цікаво, що якщо ви відчуваєте сексуальне збудження, це ще не означає, що ви не асексуал. Багато асексуальних людей здатні збуджуватися, але їх збудження практично ніколи не переходить в секс. З іншого боку є великий відсоток асексуалів, які взагалі не збуджуються, і це їх абсолютно не турбує.

Постійна або тимчасова асексуальність

Гомо — та гетеросексуальність дуже рідко міняються місцями в одній людині. Теж саме відбувається і з асексуальністью. Зрозуміло, бувають і виключення, і тоді асексуальність називають набутою, а не вродженою. Лакмусовим папірцем, щоб визначити наскільки асексуальна конкретна людина, поки не придумали, і навряд чи винайдуть.

Мастурбація і імпотенція

Більшість асексуалів фізично цілком здатні займатися сексом. Значна частина з них може займатися онанізмом. Різниця при мастурбації між сексуалами і асексуалами полягає в тому, що перші зазвичай під час цього заняття представляють у своїй уяві реальних людей. У той же час асексуали придумують собі фантастичні образи, наприклад, в стилі японських аніме картинок.

Асексуальні люди можуть також бути імпотентами або фригідними. Головна відмінність у цьому випадку полягає в тому, що будучи не здатні на статевий контакт або на одержання від нього задоволення, асексуал не відчуває з цього приводу ніякого жалю чи розчарування.