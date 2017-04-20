Чи усвідомлюють люди, що полетівши на Марс вони не повернуться назад?

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Ілон Маск хоче відправити людство на Марс. Працювати ще і в якості мецената в цій справі він не хоче, тому бажаючим вирушити на Червону планету вже було б саме час готувати свої долари, сотні тисяч доларів, якщо точніше. Останнім успішним проектом компанії SpaceX є перший в історії ракетобудування запуск і посадка вже відпрацьованого раніше ступеня ракети-носія, тому не дивно, якщо «космічні ентузіасти» — як правило мільярдери – могли активізуватися після таких новин і вже почали відкладати свої заощадження на квиток в один кінець.



«Я сподіваюся, ви вже подумуєте про свої квитки на Марс?», — чи то жартома, чи то всерйоз заявила президент компанії SpaceX Гвінн Шотвелл, виступаючи на 33-му щорічному Космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінс, повідомляє портал Inverse.

«Багаторазовість – це по-справжньому чудова можливість і я настійно рекомендую всім вам адаптувати цю технологію», — додала вона.

Вперше Маск заговорив про квитки на Марс у вересні 2016 року на 67-ї зустрічі Міжнародного конгресу астронавтики, що проходила в Мексиці. Власник SpaceX заявив, що така подорож обійдеться людині в 200 000 американських доларів. На цій же зустрічі він обговорював свої плани про те, як збирається перетворити людство в «міжпланетний вид». Реалізація цього плану, на його думку, буде можлива тільки при використанні багаторазових ракет. Це не тільки дозволить знизити вартість залучених в цю справу проектів, але також і обсяг часу для їх підготовки, що вкупі має в позитивну сторону позначитися в тому числі і на питанні вартості квитків для марсіанських туристів.

Але навіть при наявності багаторазових ракет, вартість таких польотів швидше за все буде істотно вище цих самих 200 000 доларів. І з цим згодна, наприклад, Елла Аткінс, професор кафедри аерокосмічних технологій Мічиганського університету, яка висловила серйозний скепсис щодо таких цифр, особливо якщо мова буде ще йти і збереження життя людей. Причому, не тільки в рамках польоту до Марса, але і при висадці на нього, а потім і при поверненні додому.

«Просто якщо виходити хоча б з точки зору базового аналізу особливості ракет і гравітації, а також простих розрахунків того, скільки всього доведеться з собою взяти, щоб зберегти людям життя… і все це всього за 200 000 доларів? Занадто амбіційно», — коментує Аткінс.

«Але в цій справі серйозну роль може відіграти політика, а також рівень підтримки людьми компанії, навіть якщо вона оголосить, що вартість польотів на Марс буде становити кілька мільйонів доларів».

Оголошена сума в 200 000 доларів — нехай вона в кінцевому підсумку може виявитися набагато вищою – залишає для людей почуття надії. На думку Аткінс, деякі окремі ентузіасти польотів на Марс можуть в цьому випадку повірити, що зможуть накопичити потрібні кошти, нехай навіть через 20 чи 30 років.

«Я думаю, що зараз SpaceX робить саме те, що їй потрібно робити, якщо вона хоче отримати підтримку американського народу. Крім того, таким чином вони хочуть чинити певний тиск на Конгрес, щоб той підтримав такі компанії як SpaceX, Blue Origin і так далі. Якщо вони прийдуть туди, і скажуть: «Так, польоти на Марс будуть доступні тільки для мільярдерів», — це точно не викличе підтримки як з боку Конгресу, так і з боку не-мільярдерів, які в іншому разі були б готові віддати свої гроші».

І все ж Аткінс зазначає, що при подорожі на Марс на кону буде стояти куди більше, ніж просто 200 000 доларів. Річ куди більш дорога – людське життя.

«Ризик загинути при космічній подорожі неймовірно високий. Я думаю, що люди просто не розуміють, наскільки саме він високий», — говорить вона.

Сказати по правді, Маск вже попереджав своїх шанувальників про те, що вони «повинні бути готові померти за його мрію», особливо, якщо мова йде про першу подібну місію.

«Ризик загинути буде дуже високий. Ситуація буде така, при якій ви будете змушені відповісти тут і зараз: чи справді ви готові померти? Якщо ви з цим згодні, то можете сміливо записувати себе в якості потенційних кандидатів. Ймовірність загинути на першій подібній місії буде дійсно дуже високою», — заявив Маск на виступі в Мексиці у вересні минулого року.

Якщо навіть опустити ймовірність несподіваної поломки, як це було у випадку місій «Аполлон-13» або «Колумбії», існує безліч факторів, які ставлять під загрозу не тільки здоров’я, але і життя перших марсіанських туристів. І з цими факторами доведеться якось миритися — слово справлятися тут буде не саме приємне — не тільки протягом однорічного польоту до планети, але і при посадці, і вже після посадки на ній. Ранні результати медичного дослідження «астро-близнюків» Марка і Скотта Келлі (астронавти NASA, якщо хто не знає — прим. ред.) показали, що знаходження на борту Міжнародної космічної станції протягом одного року серйозно позначилося на зміні в роботі організму Скотта, аж до генетичного рівня.

У рамках іншого, теж недавнього дослідження було встановлено, що обсяг сірої речовини мозку, що відповідає за сенсорне сприйняття, емоції та інші важливі функції у тих, хто побував в космосі скорочується в різних пропорціях при будь-яких космічних польотах, – будь вони короткі або тривалі. Вчені намагаються з’ясувати, яке ще вплив на здоров’я людини можуть нести такі зміни. В той же час вже відомо, що тривале перебування в умовах мікрогравітації (а також вплив космічного випромінювання) призводить до втрати кісткової і м’язової маси, а також порушення зору.

Поки незрозуміло, як SpaceX буде (і чи буде взагалі) готувати космічних туристів до розуміння того, що політ на Марс найімовірніше буде для них польотом в один кінець, або як мінімум понесе за собою дуже серйозні наслідки для здоров’я. Але раніше Маск вже зізнавався, що його ідея спочатку була божевільною, при цьому додавши, що «довге перебування на орбіті Землі набагато гірше, ніж знаходження на Марсі».

«Астронавтам не тільки доводиться це робити. Вони хочуть це робити, так як вони – справжні дослідники, які вважають, що ризик в цьому випадку повністю виправдовується», — говорить Аткінс.

«Але якщо мова йде про набір випадкових людей «з вулиці», які найімовірніше очікують повернутися додому живими і здоровими, то мені здається, що до цього питання потрібно підходити з позиції реалізму. Тому що повернутися додому шансів буде мало. Дуже мало».

Всі ми прекрасно розуміємо, що космос — це небезпечне місце. Навіть запуск звичайного шматка заліза, як би він круто не був сконструйований, є великою проблемою і дуже складним завданням. Якщо хтось готовий витратити божевільну кількість грошей на політ до Марса, то щасливої дороги. Просто потрібно розуміти, що ставка в цій подорожі буде не на ваші гроші. Ставкою буде ваше життя.