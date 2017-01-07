Чим буде зайнята станція «Нові горизонти» у найближчі 2 роки

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Минулої осені апарат «Нові горизонти» завершив пересилання всієї інформації, зібраної під час прольоту Плутона. Тепер його чекає зустріч з об’єктом пояса Койпера 2014 MU69, проліт якого станція здійснить через два роки — в новорічну ніч 2019 року. Але чим апарат буде займатися до цього? Керівник місії Алан Стерн коротко відповів на це питання в блозі NASA.

Отже, у січні 2017 «Нові горизонти» проведуть спостереження півдюжини об’єктів поясу Койпера. Звичайно, вони знаходяться на відстані сотень мільйонів кілометрів від станції, так що красивих фото можна не чекати. Але все одно, зі своєї поточної позиції «Нові горизонти» зможуть зібрати про них куди більше інформації, ніж будь-який наземний або космічний телескоп.

Також апарат буде збирати дані про оточуюче його середовище. На його борту є прилади, що дозволяють проводити аналіз частинок міжпланетної пилу і газу. Враховуючи те, що «Нові горизонти» лише п’ятий земний апарат, який перетнув орбіту Плутона, а його прилади куди досконаліші від інструментарію «Вояджерів» і «Піонерів», ці дані представляють великий інтерес для астрономів.

У лютому 2017 року апарат, швидше за все, почне невелику корекцію курсу, яка наблизить його траєкторію до 2014 MU69. У березні, коли «Нові горизонти» перешлють всі зібрані за січень-лютий дані і завершать маневр, станція вперше з 2014 року увійде в режим гібернації і пробуде в ньому до вересня 2017 року. З вересня 2017 «Нові горизонти» продовжать спостереження за далекими об’єктами пояса Койпера, наукова команда буде готуватися до зустрічі з 2014 MU69. Апарат почне виконувати програму вивчення цього об’єкта в липні 2018 року.

Після прольоту 2014 MU69 і пересилання всієї інформації, у «Нових горизонтів» ще щонайменше декілька років, протягом яких апарат буде здатний проводити наукові спостереження. Чим саме буде займатися станція в свої останні роки зараз складно сказати. У теорії, у неї ще є певний запас палива для коригування курсу, але, звичайно, малоймовірно, що в межах його досяжності виявиться ще один об’єкт пояса Койпера.

Принаймні, не чути, щоб наукова команда місії давала запит на повторне використання «Хаббла» для пошуків нових цілей. А враховуючи характеристики його рітега і поточну швидкість, «Нові горизонти» не повинні дотягнути до кордону міжзоряного простору. Так що найімовірніше в останні роки життя станцію будуть використовувати для збору даних про навколишній простір. Можливо, в NASA також захочуть скористатися рідкісною можливістю і зробити ремейк знаменитої фотографії Pale Blue Dot.