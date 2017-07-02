Чим нам загрожує стрімке зростання CO2 в атмосфері

(1 оцінок, середнє: 5,00 из 5)

оцінок, середнє:из 5)

Загрузка... Загрузка...

Вчені запевняють, що, незважаючи на всі зусилля, кількість СО2 на планеті продовжує стрімко збільшуватися. Очевидно, людству доведеться прискорити створення технологій поглинання вуглекислоти з повітря, поки зміни клімату не стали катастрофічними.



За останні кілька років багато країн зробили значні зусилля для скорочення кількості вуглекислого газу, який в результаті промислової діяльності потрапляють в атмосферу. Замінюючи заводи по переробці викопного палива поновлюваними джерелами енергії, до початку 2017 року викиди парникових газів все ж вдалося скоротити. Це величезне досягнення.

Однак нове дослідження говорить, що цього може бути недостатньо. Кількість CO2 в атмосфері нашої планети продовжує збільшуватись. Викиди парникових газів ростуть з тих пір, як багато століть тому людина почала спалювати викопне паливо, але за останні кілька років цей показник перебував на приблизно одному й тому ж рівні. У 2015 і 2016 роках кількість CO2, що люди «закачували» в атмосферу, практично не змінився з рівня 2014 року.

Якщо кількість CO2, що потрапляє в атмосферу щороку, вирівнюється, то загальна кількість СО2 має з часом стабілізуватися, вірно? Тим не менш, згідно з останніми даними NOAA, загальний обсяг CO2 в повітрі зростає рекордними темпами. Криза вуглекислого газу Землі, схоже, не сповільнюється, а прискорюється. За останні два роки показник зростання викидів CO2 досяг рекордної позначки.



Графік зміни рівня CO2 в атмосфері за останні 50 років

Важко сказати, чому це відбувається. Деякі вчені звинувачують недавнє виверження вулкана Ейяфьядлайекюдль, однак вулкан знову заснув на початку 2016 року і через рік вже не має значно впливати на клімат. Більш ймовірна і тривожна гіпотеза полягає в тому, що вуглекислий газ більше нікому поглинати. На Землі є ряд поглиначів вуглецю, абсорбуючих його з атмосфери. Двома найбільшими є океани і наземні рослини, кожен з яких щорічно поглинає близько 25% викидів CO2 на планеті. Проблема в тому, що навіть ці великі екосистеми можуть насичуватися.

Якщо рівень поглинання вуглецю падає, тоді у Землі великі проблеми. Це означає, що нам потрібно прискорити розвиток технологій штучного уловлювання вуглецю, які в даний час є в основному теоретичними. Це також може означати, що ми можемо випробувати на собі куди більш сильні наслідки зміни клімату, ніж прогнозують науковці.