Чим загрожує майбутній сонячний мінімум?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Фахівці з Університету Редінга прийшли до висновку, що різке падіння активності Сонця призведе до зменшення загального розміру його атмосфери на третину і ослаблення її захисних функцій. Це може зробити Землю більш вразливою до руйнівних сонячних спалахів і смертельно небезпечної космічної радіації, а полярні сяйва — менш поширеними далеко від полярних регіонів протягом 50 років або більше.

«Магнітна активність сонячних припливів і відливів циклічна, але є свідчення того, що її різке зниження стане найбільш значним за останні 300 років, — сказав керівник дослідження доктор Метью Оуенс. — Якщо це так, північні сяйва будуть доступні виключно для спостереження в полярних регіонах через недостатню силу сонячного вітру, яка часто робить їх видимими на більш низьких широтах, наприклад, у Великобританії. У міру зниження активності Сонця сонячні плями і корональні викиди стануть менш частими. Однак, якщо масивний викид вразить Землю, це може серйозно позначитися на роботі електронних пристроїв, від яких так залежно сучасне суспільство».

Дослідження під назвою Global solar wind variations over the last four centuries, опубліковане у виданні Scientific Reports, показує, як дані про сонячні плями можуть бути використані для відновлення того, що сталося більше трьох століть тому, коли Земля в останній раз зазнала різке падіння сонячної активності. З допомогою оновлених моделей і сучасних доповідей вчені змогли передбачити, що чекати від такої події, яка, ймовірно, відбудеться в найближчі кілька десятиліть.

Вчені вважають, що наступаючий «ґранд-мінімум» може бути подібний Маундеровському мінімуму XVII століття, коли на Сонці довгий час пропали майже всі плями.

Сонячний вітер, що складається з електрично заряджених частинок, рухається зі швидкістю близько мільйона миль в годину. Зменшення цього вітру буде видно за станом геліосфери («міхура» навколо Сонячної системи, підтримуваного частинками, що виходять від Сонця), яка значно скоротиться.

Ця «бульбашка» допомагає захистити Землю від шкідливого випромінювання з космосу, але його дія послабилася з 1950 року. Вчені прогнозують швидке скорочення розміру геліосфери приблизно до середини XXI століття. Власне магнітне поле Землі відхиляє частину цього випромінювання, але ділянки, близькі до північного і південного полюсів, де магнітне поле Землі слабке, є більш вразливими.

«Якщо скорочення кількості сонячних плям продовжиться з такою ж швидкістю, то, враховуючи дані з минулого, ці зміни стануть реальністю вже в найближчі кілька десятиліть», — зазначив професор Майк Локвуд.

«Маундеровський мінімум сонячної активності іноді помилково вважається причиною так званого малого льодовикового періоду, коли температура взимку в Європі та в інших країнах світу була нижче середньої. Але малий льодовиковий період почався до Маундерівського мінімуму і закінчився після нього, і наша попередня робота з метеорологами показала, що приходу сонячного мінімуму буде мало, щоб компенсувати набагато більш значне глобальне потепління, викликане викидами парникових газів».