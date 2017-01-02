Чого досягне людство до 3000 року

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Американські вчені розповіли, яким буде життя до наступного тисячоліття і чого досягне людство до 3000 року.

В ході проведених досліджень фахівцям вдалося з’ясувати, що до 3000 року людство остаточно освоїть космос, і стануть можливі безперешкодні і регулярні польоти за межі Землі. Крім цього, стануть можливими подорожі з однієї точки планети в іншу за допомогою сили розуму, так як люди навчаться користуватися енергією внутрішніх центрів.

Також до 3000 року на Землі будуть працювати лабораторії, за допомогою яких люди зможуть долати тимчасовий простір і зв’язуватися з іншими вимірами. Цього будуть спеціально навчати вчені.

До четвертого тисячоліття люди зустрінуться з інопланетянами і стануть вище ростом. Також прогнозується затопленням багатьох міст у зв’язку зі зрушенням північного і південного полюсів.

Вчені відзначають, що в цілому 3000 рік буде дуже цікавим.