Чого США втратили в Сирії

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Той факт, що Росія, Туреччина і Іран уклали угоду про припинення вогню у Сирії, не залучаючи до роботи США, — тривожний симптом ослаблення американського впливу в регіоні, пише Bloomberg в редакційній статті. Угода може стати фатальною для «опосередкованих сил» США, які воюють у громадянській війні в Сирії, пише видання.

На основі угоди Росія, Іран і Туреччина отримають «сфери впливу» фактично розколотої Сирії. Асада через кілька років змінить якийсь інший алаві. «Будуть зроблені якісь спільні зусилля для знищення «Ісламської держави», «опосередкованих сил» Аль-Каїди» та інших терористичних угруповань; Росія припинить своє пряме військове втручання», — прогнозує Bloomberg. Сірійські араби-суніти отримають розширену автономію, «а сирійські курди — найбільш ефективні сили, що діють за підтримки США, залишаться ні з чим». Угода поставить у вразливе становище іракців-сунітів, Ізраїль і країни Перської затоки, додає видання.

«Тепер на адміністрацію Трампа перекладається завдання з розробки реалістичного плану, який дозволив би схилити Росію і Сирію до співпраці в боротьбі з «Ісламським державою» та іншими терористичними угрупованнями, а також створити після відведення російських військ «безпечну зону» на північному сході Сирії і відмовити Туреччину від військових операцій проти курдів», — пишуть автори статті.

Ці кроки дозволять США врятувати хоч щось після фіаско, підсумовує видання.

Джерело: Bloomberg

Натхнення: inopressa.ru