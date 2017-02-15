Чоловічий біологічний годинник: коли «народжувати вже пізно»

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Жінкам постійно нагадують, що відкладати народження дітей не варто, і що після 35 років ризик вагітностей з ускладненнями починає рости. Під цим маються на увазі викидні, важкий перебіг вагітності і народження дітей з синдромом Дауна. Але чоловікам теж не варто розслаблятися і відкладати дітей «на потім».

Дослідження, опубліковане в Журналі американської медичної асоціації по психіатрії, заявило, що у дітей, народжених з важкими психічними порушеннями і розладами розвитку, включаючи аутизм, шизофренію і синдром дефіциту уваги, а також карликовість, батьки були старше 45 років. І хоча ці дані не проводять чітку червону риску під причинами і наслідками, на таку закономірність варто звернути увагу.

Виявляється, подібні захворювання можуть бути викликані мутаціями в ДНК батька. Як це відбувається? Ось короткий екскурс в біологію.

Жінки народжуються з конкретною кількістю яйцеклітин, і оскільки вони не відновлюються і не додаються, їх генетична композиція з часом не змінюється. У чоловіків, навпаки, нові сперматозоїди виробляються щодня, а це значить, що їх ДНК копіюються і перекопіюється. Як відомо, копіювання генів час від часу дає збій – це призводить до генної мутації або помилок копіювання людської ДНК.

Слово «мутація» звучить страшно, але це не означає, що дитина може народитися мутантом з зеленою шкірою або трьома хвостами – більшість мутацій майже непомітні і цілком нешкідливі. Проблеми з’являються тоді, коли мутації призводять до порушень розвитку і хвороб.

Так при чому тут вік чоловіка? У літнього чоловіка за життя було вироблено більше сперми, ніж у молодого, а значить, вища вірогідність накопичення мутацій ДНК. Дослідження показують, що у дітей, народжених літніми батьками, порівняно з дітьми, народженими 20-24-літніми батьками, в 2 рази вищий ризик розвитку шизофренії, в 3 рази – аутизму і в 13 разів – синдрому дефіциту уваги.

Але не поспішайте панікувати! Це зовсім не означає, що діти не дуже молодих батьків приречені – навіть у них відсоток народження дітей з порушеннями все ще дуже низький. Однак деякі чоловіки вирішують не грати в рулетку і зберігати свою молоду, менш мутовану сперму «на майбутнє», якщо поки не планують заводити потомство. Сучасні методи екстракорпорального запліднення роблять такий спосіб планування сім’ї можливим.