Чому наукові мастер-класи для дітей – це захоплююче та весело?

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Сучасні молоді батьки, які свідомо ставляться до розвитку своїх діток та їх якісного навчання, прикладають немало зусиль, щоб відшукати різноманітні цікаві та корисні заходи для своєї малечі. Адже, те, що подарує нові необхідні знання, не завжди приводить у захват маленьких учнів або ж і викликає у них нудьгу, а те, що дарує масу позитивних емоцій та веселощів, на жаль не рідко, є зовсім не тим, до чого прагнуть батьки.

Команда ентузіастів, які відмінно розуміють як дорослих, так і діток, розробили та втілили програму, що не залишить байдужим нікого!

Територія експериментів та відкриттів «Ewrica» – це світ захоплюючих експериментів, дослідів, загадок, фокусів, ілюзій та чарівних перевтілень! Пропоновані майстер-класи поєднують в собі науку та справжнє свято, завдяки чому маленькі учні у найулюбленішій для них ігровій формі отримують уявлення про складні та серйозні речі!

Чим це корисно?

Насправді, відвідування шоу, ретельно розроблених Еврікою, надає змогу дитині назавжди змінити свою думку щодо того, що наука – це щось надзвичайно складне, нудне і не має нічого спільного з цікавим проведенням дозвілля.

Ведучі майстер-класів створять для хлопчиків та дівчаток справжнє свято, продемонструють, що «фізика» та «хімія» — це не страшні шкільні предмети для старшокласників, а захоплюючі науки, які дозволяють створювати справжні дива.

Атмосфера, що панує під час проведення майстер-класів є настільки комфортною для маленьких учасників, що кожен з них приймає активну участь у найскладніших експериментах та взаємодіє з іншими «науковцями». Подібний досвід є надзвичайно корисним для дітей, адже завдяки ньому малеча стає відкритою для нових знань та не відчуває страху перед можливими складнощами та невдачами.

Для якого віку?

Програма майстер-класів розроблена таким чином, щоб охопити всі вікові категорії діток. Шоу від Евріка замовляють для проведення незабутніх наукових шоу в дитячих садочках, школах, літніх таборах та в розвиваючих центрах.

Окрім того, перед замовленням будь-якого з запропонованих майстер-класів, є можливість детально ознайомитись з описом кожного експерименту, що буде проводитись, а також, у випадку необхідності, отримати додаткові роз’яснення.

Безпека перш за все

Всі матеріали та інвентар, що використовуються в рамках майстер-класів, закупляються безпосередньо у спеціалізованих крамницях фірм-виробників у США. Вони не містять жодних токсичних або інших шкідливих для здоров’я дітей елементів. Перед початком Шоу всі учасники проходять обов’язковий інструктаж про правила поведінки під час проведення заняття, а ведучі Евріки слідкують, щоб ці правила не порушувались.

Приємний бонус

Після завершення майстер-класу кожна дитина отримає сувенір на пам’ять від Ewrica. Для бажаючих, є можливість замовити професійну фотозйомку шоу, а також додаткового ведучого.

Всі батьки прагнуть забезпечити безтурботне дитинство свого малюка, спостерігати за веселими вогниками в його оченятах та чути щасливий сміх. Команда Евріки знає про це й успішно працює заради здійснення дорослих і дитячих мрій!