Чому жінки не люблять День святого Валентина

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Згідно зі статистикою Groupon, в середньому чоловіки витрачають на подарунки для своїх обраниць до Дня закоханих близько $217. І марно. Ще одне опитування свідчить, що майже половина жінок терпіти не може це свято: з усіма обов’язковими сердечками, квітами, шоколадом і шампанським воно здається таким же справжнім, як сир з тюбика.

Більш того, День святого Валентина грішить завищеними очікуваннями, каже професор психології Джейн Ґрір. Він думає, що їй потрібні діамантові сережки і вечеря в кращому італійському ресторані, вона думає, що йому потрібен найфантастичніший секс, але в підсумку обидва куди охочіше б просто подивилися телевізор.

Від жінок очікується бути при повному параді, гарними, ошатними, сексуальними, та й сам секс повинен являти собою щось надзвичайне. Все це змушує жінок відчувати себе предметом, штучним уособленням романтики. Тому завищені очікування і стрес від підготовки до свята відлякує жінок, які б радше воліли провести затишний сімейний вечір без лавини непотрібних подарунків.

Сімейний психотерапевт і професор психології Підлогу Хокмеєр радить чоловікам прислухатися до побажань жінок на цей день. Якщо вона прийде в захват від думки про подарунки і свічки, приготуйте романтичний сюрприз на 14 лютого. Якщо вона здригнеться при одному згадуванні про День святого Валентина, зробіть собі послугу, і дозвольте їй вибрати, що робити в цей день.