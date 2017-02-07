Чому небезпечно пити воду з-під крана (відео)

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У дитинстві нам часто забороняли пити воду з-під крана, тим не менш, багато хто продовжує робити це і по сьогодні. При цьому мало хто знає, чим насправді небезпечна водопровідна вода, якщо не обробити її перед вживанням будь-яким доступним способом. Які ж небезпечні для організму людини речовини містяться у воді з-під крана? Давайте дізнаємося.

Нижче представлений переклад нового випуску пізнавальної передачі Top Media. Подивившись це відео, ви дізнаєтеся про те, які речовини можуть міститися у водопровідній воді і який вплив на організм вони чинять.