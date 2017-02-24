Чому після вагітності випадає волосся?

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Для багатьох жінок волосся, велика частина їх самих, тому будь-які проблеми з волоссям — серйозне джерело неспокою. Саме тому багато жінок починають не на жарт панікувати після вагітності: волосся випадає з небаченою швидкістю!

Що відбувається:

Під час вагітності жінки відчувають стрибок в рівні естрогену, і волосся росте зі швидкістю бур’янів. Але по закінченню 3-4 місяців після пологів естроген різко падає, що посилає волоссю сигнал «рости не можна, відпочивати», по-науковому цей феномен називається телогенова алопеція. Істотне випадіння волосся може тривати від 4 до 7 місяців. Причому в результаті можна втратити більше волосся, ніж ви встигли відростити за вагітність.

Як це виглядає:

Більшість жінок помічають втрату волосся по всій голові, але особливо виразно це прослідковується у лінії росту волосся, яка відсувається вглиб і досить скоро починає вкриватися «дитячим чубчиком» — короткими, тільки початковим зростанням волосся у лоба.

Що робити:

Якщо ви годуєте грудьми, варіантів мало, адже все, що потрапляє у ваш організм переходить з молоком і дитині. Збалансована дієта може підтримати здоров’я вашого волосся в такий непростий період, а також вітаміни для вагітних. Якщо ви не годуєте грудьми, прискорити відновлення росту волосся допоможе безрецептурний засіб міноксидил. Він розширює кровоносні судини у шкіри голови, що стимулює ріст волосся, з них за 6 місяці можна відростити 10 сантиметрів.