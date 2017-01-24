Чому вкрита лісами Сахара перетворилася на пустелю

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Вчені Аризонського університету з’ясували, чому Сахара, яка кілька тисяч років тому була вологою і покритою лісами і саваною, перетворилася на пустелю. Виявилося, що пожежа виникла через глобальні кліматичні зміни в Північній півкулі і поширення пустельних територій. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

«Зеленою Сахарою» або неолітичним субплювіалом називається період (приблизно від дев’яти до трьох тисяч років до нашої ери), коли в Північній Африці панував вологий клімат. У цьому регіоні також мешкали племена, які добували їжу, полюючи і займаючись збиранням.

Близько восьми тисяч років тому люди стали залишати Сахару, хоча вона перетворилася в пустелю набагато пізніше. Вчені припустили, що причиною цього була сильна і тривала посуха, однак відсутні дані, що підтверджують цю гіпотезу. Крім того, були незрозумілі причини таких кліматичних змін.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники вивчили морські відкладення, зібрані біля берегів Західної Африки. Ці осадові утворення містили віск, який покривав листя рослин, що виростали в період «Зеленої Сахари», і потім був змитий в океан.

Оскільки хімічний склад воску залежить від вологості клімату, вчені змогли простежити за змінами в атмосферних опадах за останні 25 тисяч років. Так, дощі в Сахарі були в 10 разів інтенсивніше, ніж в даний час. Однак близько восьми тисяч років тому настав посушливий період, в результаті чого люди почали покидати Сахару. Причинами такої зміни вчені називають глобальне похолодання клімату північних широт, назване коливанням Мезокко. Хоча воно тривало кілька сотень років, зменшення рослинного покриву і поширення пустельних територій збільшили тривалість посухи до тисячі років.

Коливання Мезокко, як вважається, було викликано зменшенням льодовикового покриву в Північній Америці і спуску холодної прісної води з озера Агассіс та інших прильодовикових озер в океан. Це призвело до скорочення надходження теплих вод з низьких широт Атлантики у високі і похолодання в Північній півкулі.