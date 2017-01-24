Чому зима не вбиває риб і рослини (відео)

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В плані захисту від холоду людям дуже пощастило – ми можемо або зігрітися в приміщенні, або загорнутися товстим шаром одягу. Однак рибам і рослинам нічого іншого не залишається, крім як користуватись різними захисними механізмами, які були вироблені в процесі еволюції за мільйони років. Виявляється, рослини мають стресову пам’ять – тобто запам’ятовують пережиті холода, що допомагає їм заздалегідь підготуватися до майбутньої зими. А які ще захисні механізми є у рослин і тварин?

Відповідь на це питання ви дізнаєтеся, подивившись новий випуск передачі Life Noggin: