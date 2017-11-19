Что предпринимать владельцу кредитной карты в случае исчезновения средств?

Если Вы заметили, что по кредитной карте проводились какие-либо операции, а Вы о них не знаете, то сразу же нужно обратится в банк о мошеннических действиях и заблокировать доступ к карте. Специалисты компании Глобал Кредит рекомендуют незамедлительно провести следующие действия.

Решаем проблемы

Оптимальный вариант — блокировка кредитки по номеру банковской горячей линии. Очень многие банки сейчас имеют данную услугу. Чтобы временно приостановить действие своей карты, Вам надо только пройти простую идентификацию. Для этого нужно сообщить: паспортные данные, дату своего рождения, адрес. Если при получении карты Вами было указано слово — код, нужно будет сообщить и это слово.

Потом определить — где была проведена финансовая операция (в какой стране / в каком городе) и вид операции (обналичка в терминале, расчет в торговой точке, оплата покупок через Интернет). Выяснив это, стоит подумать над вероятностью использования кредитки людьми из самого близкого окружения. К примеру, наличные были сняты в терминале, который установлен в районе где Вы живете. Возможность того, что деньги снимал кто-то из Ваших родных очень высока. При такой ситуации лучше в срочном порядке у них это уточнить, быть может тогда, эта проблема будет решена в самое короткое время.

Один из следующих шагов — идти в банк и писать заявление о снятии с Вашего счета денег, сумму которых нужно указать максимально точно. А еще, попросите там распечатку транзакций, которые были проведены по Вашей карте и сразу же укажите в заявлении на те транзакции, которые были совершены без Вашего ведома.

Удостоверившись, что денежные переводы были совершены третьими лицами, нужно написать заявление в банке, а потом и в полиции. Банк начнет изучать возможности возврата потерь по Вашей ситуации, а полиция займется розыском и задержанием мошенников.

Обращаясь в полицию нужно знать:

когда и где в последний раз обналичивались деньги

кто кроме Вас мог знать код и другую информацию по Вашей карте

в каких местах проводились расчеты Вашей кредиткой

Всю эту информацию надо как можно подробнее описать. Лишь факты дадут возможность оперативникам раскрыть данное преступление.

Такое же заявление с оповещением о похищении и просьбой рассмотреть ситуацию нужно отправить в банк. Это заявление банком будет принято в работу, им нужно будет проверить действительность поданной Вами информации по тем транзакциям, которые действительно были проведены. Клиенту же в это время нужно подождать и оставаться на связи с банковским сотрудником занимающимся этим вопросом, чтобы при надобности уточнить ту или иную информацию.

Возврат денег на карточный счет происходит по решению банка

После написания клиентом заявления о мошеннических действиях с его картой и принятия банком данного заявления, расследование должно быть закончено в тот период времени, который регламентирован операционными правилами МПС.

Похищенные деньги могут возвратить клиенту (это называется chargeback), если деньги были похищены без ввода PIN — кода. Если код вводился, скорее всего, была разглашена информация про PIN — код и на возмещение клиенту ждать не стоит.

Сhargeback может произойти быстро, а может быть затянут на очень долгий период времени, если банк будет отрицать опротестование клиентом каких-либо операций. Чаще всего, после выставления chargeback, деньги перечисляют в, максимум, трехнедельный срок. Но после перечисления МПС денег банку (с картой которого произошла эта ситуация) устанавливается срок ожидания в 45 дней. Это время предусмотрено для того, чтобы детально разобраться с этой претензией.

Когда на протяжении этого времени никакие из транзакций не были опротестованы банком-эквайером, средства перечисляются клиенту. Но если банк-эквайер не соглашается что транзакции были проведены мошенниками, то этот банк и клиент могут провести повторное опротестование предоставив дополнительные подтверждения. Расходы по опротестованию, в основном, оплачивает держатель карты.

Банк в праве отказать держателю карты в претензионных работах или они могут быть остановлены если:

клиент нарушил сроки подачи заявления для рассмотрения спорных моментов;

заявление оформлено некорректно или не хватает каких-либо документов;

закончились сроки проведения претензионной работы.

К слову, как раз при проблемах, которые связаны с кражей мошенниками денег с кредитки, Вы поймете все достоинства услуги SMS-уведомлений о всех без исключения операциях, которые проводятся по Вашей кредитной карте. Поэтому, лучше подключить данную услугу как можно раньше и это даст Вам возможность сохранить деньги и свои нервы. Потому что данная услуга очень оперативно работает и Вы всегда будете в курсе о всех операциях по Вашему счету.