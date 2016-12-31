Что такое автоклавный газобетон и как его производят?

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В последнее время все чаще можно слышать о том, что автоклавный газобетон опережает друге стеновые материалы в категориях: теплопроводности, долговечности, простоты монтажа. Так ли это на самом деле, попробуем разобраться в данном обзоре. Но чтобы сделать это максимально объективно, потребуется погрузиться в технологию производства газоблока автоклавного твердения.

Газобетон автоклавного твердения

Как бы странно это ни звучало, главным компонентом газобетонного блока является не цемент или песок, а газ. Водород, вырабатывающийся в результате гашения извести исходной сырьевой смеси, формирует пузырьки, которые при запекании превращаются в те самые ячейки, наполненные воздухом. Воздух составляет не менее 30% от общего объема блока.

Исходные компоненты газобетонной смеси

Цемент Песок Вода Известь Алюминиевая пудра.

http://stroymir.od.ua/vse-kategorii/ctenovie-materiali/avtoklavnij-gazobeton/ — газобетон автоклавного твердения отличается от неавтоклавного тем, что процесс набора прочности блока происходит в течении короткого времени. Неавтоклавный газобетон затвердевает естественным способом, что занимает значительно больше времени. К тому же прочность такого материала, из-за отсутствия термической обработки оставляет желать лучшего.

Как производится автоклавный ячеистый бетон?

Весь процесс можно разделить на четыре этапа.

Исходная смесь песка, цемента, воды, извести, алюминиевой пудры, перемешивается и заливается в одну общую форму. Практически сразу, из-за интенсивного перемешивания, начинается химическая реакция, в результате которой высвобождается водород. Вся масса увеличивается в размерах, вспенивается. Процесс длится до тех пор, пока пена ни заполнит всю форму до верха. Начинается процесс герметизации блока посредством нагнетания давления и высокой температуры. Застывшая бетонная плита подается на разделительную линию, где несколько пил разрезают плиту на аккуратные блоки установленного размера.

В зависимости от заданных параметров, блоки могут иметь различные физические размеры. Длина, как правило, остается неизменной. Меняется только ширина. Меняя состав исходной смеси, производители повышают или же понижают плотность ячеистой структуры. Интенсивность химической реакции, количество выделенного водорода, все это имеет ключевое значение при получении газоблоков марок D300 D400 D500 D600.

Автоклавный ячеистый бетон выбирают в основном из-за его способности удерживать теплый воздух дольше других материалов. Так, бетон марки D300 имеет теплопроводность на уровне 0,072 Вт/м °C. Бетон марки D600 – 0,141 Вт/м °C.

Если в ваших ближайших планах, строительство дома мечты для нескольких поколений вашей семьи, стоит присмотреться к автоклавному газобетону.