Что такое панорамные электрокамины и почему сейчас они так популярны

На рынке электрических очагов панорамные электрокамины – новое направление. Данные очаги имеют уникальный дизайн с панорамным полукруглым стеклом, которое дало название этой категории — «Панорамик». Они реалистично имитируют горящий дровяной очаг. Выгнутое стекло придает глубину внутреннему объему топки. Техническая концепция была разработана и запатентована на китайском предприятии Paite. Целый ряд производителей выпускает аналогичные по свойствам модели. Они снабжены звуковыми эффектами, управляемой интенсивностью горения и подсветкой. Представленные электрокамины Panoramic – востребованы на рынке. Это довольно выгодное приобретение для владельцев, так как являются практичными и имеют доступную цену. Мы рекомендуем проверенный интернет-магазин https://kamin.com.ua/ , где можно купить лучшие электрокамины.

Тепловые свойства моделей

Электрокамины Панорамик были разработаны с целью обогрева помещений, и с этой функцией оптимально справляются. Каждая конструкция оборудована тепловентилятором, расположенным в верхней зоне корпуса. Мощность его, в зависимости от модификации, находится в пределах от 1000 до 2000 Вт. Такой мощности вполне достаточно, чтобы полноценно обогреть помещение площадью 15 кв.м с высотой потолка 2,5 метра. Электрокамин начинает продуцировать сразу после включения, тепловой эффект набирается моментально. Модели оснащены термодатчиком и терморегулятором, которые позволяют корректировать температурный режим с точностью до градуса. Для больших пространств подходят широкоформатные панорамные камины, они обеспечивают очень грамотное и оптимальное отопление. Их часто используют для отопления и декора просторных коттеджей, загородных домов, ресторанов, разнообразных бизнес центров.

Особенности конструкции

Каждый бренд, чтобы выдержать конкуренцию, старается выделить свои модели панорамных электрокаминов. На рынке представлена продукция разных конструкционных размеров, в разнообразной комплектации и с разным набором функциональных возможностей. Модели различаются и конструкцией решетки теплового вентилятора. Одни бренды оборудованы ярко выраженными «ступеньками» — решетки оснащены чередой вертикальных прорезей. В моделях других производителей, «ступеньки» отсутствуют, отверстия решеток расположены в виде сот и имеют круглую форму. Индикатор режимов и кнопки управления, в разных брендах, также имеют различное расположение и внешний вид. Серии обозначаются цифрами, которые указывают фасадный размер камина по диагонали, исчисленный в дюймах.

Создание подсветки и эффекта пламени

Разные бренды применяют для топок различный источник тепла. На рынке присутствуют:

Ранние разработки, где используются обычные лампы накаливания;

Более поздние модели. Источник тепла в таких топках — светодиодные дрова, которые имеют несколько уровней яркости пламени. Светодиоды энергетически эффективны и практически никогда не перегорают. Аббревиатура маркировки данных моделей — LED. Она включается в наименование модели, обозначается на угловой наклейке, либо указывается на задней стенке корпуса.

Модификации с инфракрасным обогревателем, например https://kamin.com.ua/shop/elektrokaminy/infrakrasnye-elektrokaminy/ . Данный источник тепла выполнен в виде металлической спирали, которая герметически запаяна в кварцевую емкость. Такие модели обозначаются маркировкой IR, либо QUARTZ. Они создают направленный поток тепла, который обогревает предметы вблизи.

Дизайнерская разработка

Фирменный запатентованный дизайн, который прослеживается во всех моделях панорамных электрокаминов – металлический черный корпус, закрытый панорамным стеклом, обеспечивающим декоративные свойства. Такая конструкция гармонично впишется практически в любое внутреннее оформление помещения. За эффектным искусственным пламенем, можно удобно наблюдать из каждой точки комнаты. Не вставая с удобного кресла, можно с помощью дистанционного пульта «подбросить дров» до необходимого пламени. После отключения яркости пламени, создается визуальный эффект затухания – «угли» плавно остывают и приобретают традиционную черную окраску. Такие очаги – очень реалистичные. Они создают комфортную атмосферу в каждом отведенном пространстве и подойдут и самым претенциозным эстетам.