Что такое токсокароз и как он проявляется у человека

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Токсокароз – распространенное заболевание, вызванное личинками токсокар. При инфицировании происходит поражение разных участков человеческого организма. Симптоматика может быть неоднозначной, что затрудняет постановку диагноза даже опытными специалистами.

Источники заражения

Основная среда обитания – организмы кошек и собак. Распространение от хозяина к хозяину происходит яйцами паразитов: они выходят с калом во внешнюю среду, созревают в почве, после попадают в организм человека или другого животного путем заглатывания созревших яиц.

Стандартными источниками заражения являются немытые руки, овощи, фрукты, продукты. Распространению могут способствовать и мигрирующие насекомые, которые контактируют с каловыми массами, и переносят личинки на продукты питания и поверхности, к которым соприкасается человек.

Источником попадания паразита в организм человека также может быть плохо прожаренное мясо.

Виды и симптомы

В большинстве случаев токсокароз http://parazitystop.ru/toksokaroz протекает в скрытой форме. Симптомы могут проявиться только во второй стадии, во время миграции особей. Признаки выражаются в зависимости от локации паразитов. В связи с чем, существует несколько форм заболевания.

Висцеральная. Наиболее распространенная форма, при которой, в организм хозяина попадает наибольшее количество гельминтов. Происходит поражение печени, органов дыхания, сердца. Проявляется следующими признаками:

субфебрильная температура, редко отмечается ее значительное повышение;

наблюдается вялость, недомогание;

боли в брюшной полости, сопровождаемые диареей или рвотой;

першением в горле, сопровождаемым кашлем, может развиться бронхит, пневмония;

сыпь по телу;

увеличивается печень, ощущаются боли в области ее расположения;

увеличиваются лимфоузлы;

при затяжных инфекциях развивается анемия.

Глазная. Гельминты переносятся в глаза человека, обычно происходит поражение одного из них. При проникновении в зрительный орган личинки образуют в нем узлы (гранулемы). Паразитирование сопровождается воспалением, которое перерастает в хроническое. Такое состояние приводит к развитию:

кератита (процесс воспаления роговицы);

эндофтальмита (воспаляются оболочки органа, сопровождается нагноением);

неврита;

отслоению сетчатки.

Несвоевременное обнаружение и лечение может закончиться полной потерей зрения.

Кожная. Происходит из-за миграции личинок по кожным покровам. Часто следы их передвижения остаются замеченными. Симптомами кожного токсокароза являются:

зуд кожных покровов, жжение и боль в области поражения;

воспаленные покрасневшие участки, образовавшиеся по ходу движения личинки;

ощущение инородного тела под кожей.

Неврологическая. Личинки попадают в мозг человека. Паразитирование их на этом участке приводит к воспалению тканей, что, в первую очередь, ведет к головным болям и появлению судорог. Из других симптомов отмечаются:

резкие перепады настроения;

неадекватное поведение;

ухудшается память и концентрация внимания;

возможны эпилептические приступы.

Распространение паразита и отсрочка лечения ведет к серьезным последствиям, вплоть к летальному исходу.

Как определить?

Для постановки диагноза изучается общая клиническая картина:

проводится исследование крови: общий анализ и дополнительно, для подтверждения иммуноферментный, который покажет наличие антител;

биопсия поврежденных тканей;

проводится проверка глазного дна;

УЗИ внутренних органов, КТ или МРТ головы.

Лечение и профилактика

Токсокароз – заболевание, которое может пройти без лечения, причина этому – неспособность личинок созревать внутри человека.

Терапия назначается при тяжелых формах заболевания. В этом случае применяются противогельминтные препараты. Для снятия симптоматики они дополняются антигистаминными и противовоспалительными средствами.

В некоторых случаях прибегают к хирургическому вмешательству для удаления гранулем. Для лечения глазных форм заболевания используют лазерную коагуляцию или криопексию.

Для профилактики токсокароза следует не забывать о стандартных мерах гигиены, не контактировать с чужими и беспризорными животными, приучать детей следить за чистотой рук, следить, чтобы они не брали их в рот.