Что такое токсокароз и как он проявляется у человека

Токсокароз – распространенное заболевание, вызванное личинками токсокар. При инфицировании происходит поражение разных участков человеческого организма. Симптоматика может быть неоднозначной, что затрудняет постановку диагноза даже опытными специалистами.
Источники заражения
Основная среда обитания – организмы кошек и собак. Распространение от хозяина к хозяину происходит яйцами паразитов: они выходят с калом во внешнюю среду, созревают в почве, после попадают в организм человека или другого животного путем заглатывания созревших яиц.
Стандартными источниками заражения являются немытые руки, овощи, фрукты, продукты. Распространению могут способствовать и мигрирующие насекомые, которые контактируют с каловыми массами, и переносят личинки на продукты питания и поверхности, к которым соприкасается человек.
Источником попадания паразита в организм человека также может быть плохо прожаренное мясо.
Виды и симптомы
В большинстве случаев токсокароз http://parazitystop.ru/toksokaroz протекает в скрытой форме. Симптомы могут проявиться только во второй стадии, во время миграции особей. Признаки выражаются в зависимости от локации паразитов. В связи с чем, существует несколько форм заболевания.
Висцеральная. Наиболее распространенная форма, при которой, в организм хозяина попадает наибольшее количество гельминтов. Происходит поражение печени, органов дыхания, сердца. Проявляется следующими признаками:
- субфебрильная температура, редко отмечается ее значительное повышение;
- наблюдается вялость, недомогание;
- боли в брюшной полости, сопровождаемые диареей или рвотой;
- першением в горле, сопровождаемым кашлем, может развиться бронхит, пневмония;
- сыпь по телу;
- увеличивается печень, ощущаются боли в области ее расположения;
- увеличиваются лимфоузлы;
- при затяжных инфекциях развивается анемия.
Глазная. Гельминты переносятся в глаза человека, обычно происходит поражение одного из них. При проникновении в зрительный орган личинки образуют в нем узлы (гранулемы). Паразитирование сопровождается воспалением, которое перерастает в хроническое. Такое состояние приводит к развитию:
- кератита (процесс воспаления роговицы);
- эндофтальмита (воспаляются оболочки органа, сопровождается нагноением);
- неврита;
- отслоению сетчатки.
Несвоевременное обнаружение и лечение может закончиться полной потерей зрения.
Кожная. Происходит из-за миграции личинок по кожным покровам. Часто следы их передвижения остаются замеченными. Симптомами кожного токсокароза являются:
- зуд кожных покровов, жжение и боль в области поражения;
- воспаленные покрасневшие участки, образовавшиеся по ходу движения личинки;
- ощущение инородного тела под кожей.
Неврологическая. Личинки попадают в мозг человека. Паразитирование их на этом участке приводит к воспалению тканей, что, в первую очередь, ведет к головным болям и появлению судорог. Из других симптомов отмечаются:
- резкие перепады настроения;
- неадекватное поведение;
- ухудшается память и концентрация внимания;
- возможны эпилептические приступы.
Распространение паразита и отсрочка лечения ведет к серьезным последствиям, вплоть к летальному исходу.
Как определить?
Для постановки диагноза изучается общая клиническая картина:
проводится исследование крови: общий анализ и дополнительно, для подтверждения иммуноферментный, который покажет наличие антител;
- биопсия поврежденных тканей;
- проводится проверка глазного дна;
- УЗИ внутренних органов, КТ или МРТ головы.
Лечение и профилактика
Токсокароз – заболевание, которое может пройти без лечения, причина этому – неспособность личинок созревать внутри человека.
Терапия назначается при тяжелых формах заболевания. В этом случае применяются противогельминтные препараты. Для снятия симптоматики они дополняются антигистаминными и противовоспалительными средствами.
В некоторых случаях прибегают к хирургическому вмешательству для удаления гранулем. Для лечения глазных форм заболевания используют лазерную коагуляцию или криопексию.
Для профилактики токсокароза следует не забывать о стандартных мерах гигиены, не контактировать с чужими и беспризорными животными, приучать детей следить за чистотой рук, следить, чтобы они не брали их в рот.