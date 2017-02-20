Чудові об’єкти на кадрі Хаббла (фото)

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Космічний телескоп Хаббл сфотографував область з цікавими небесними об’єктами. Представлене тут зображення було зроблено за допомогою ширококутної камери для Оглядів (ACS), яка встановлена на космічній обсерваторії «Хаббл». Дане зображення містить сотні віддалених зірок і галактик.

Однак цікаво те, що на фото відсутній найцікавіший об’єкт для дослідження Хаббла в цьому регіоні. Мова йде про розсіяне зоряне скупчення NGC 299 в сузір’ї Тукана.



Але цього об’єкта не видно на зображенні зовсім не тому, що він просто зник або ж не потрапив в поле зору камери ACS. Насправді, ця камера складається з двох датчиків. Перший захоплює досліджуваний об’єкт — у нашому випадку це розсіяне скупчення NGC 299. Інший датчик захоплює простір нижче об’єкта, що досліджується. Саме зображення, зроблене другим датчиком, ми і бачимо тут.

Технічно, ця фотографія — просто фон фактичного предмета дослідження, але від цього вона не є менш цінною. Тут вирує життя, весь простір буквально розпирає від діяльності і безперервних космічних процесів. Всі яскраві небесні тіла, які потрапили в кадр, а також ті, які є більш тьмяним, представляють великий інтерес для науки. Нехай в даному випадку це тільки фон і оточення досліджуваного об’єкта, від цього їх цінності для науки не зменшується.