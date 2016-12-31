Цікава розробка від Meizu засвітилася на Weibo

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Сьогодні відкрилися дуже цікаві подробиці про новий концепт компанії Meizu. Їх головною особливістю стало те, що виробник серйозно працює над смартфоном з безрамковим дизайном і поворотною фотокамерою.

Своєю інформацією з цього приводу поділився і відомий інсайдер з Китаю, відомий під ніком @kJuma. Він опублікував ескізи, які вказують на те, що новий флагман від бренду отримає назву Legent і буде вигідно відрізнятися від раніше випущених версій мобільних пристроїв незвичайним дизайном.



Так, девайс отримає вигнуту з боків форму, а його дисплей займе майже всю корисну площу на лицьовій частині. Рамка буде тільки в нижній частині агрегату. Таким чином, новий смартфон від Meizu буде трохи схожий з Mi MIX від Xiaomi.



Крім цього, потрібно зазначити, що нова модель отримає 5,7-дюймовий екран з QHD дозволом і чіпсет від Samsung типу Exynos8893. Розмір оперативної пам’яті досягне 6 Гб ПЗУ буде дорівнює 64/128 Гб. Також новинка отримає ексклюзивні фотовластивості.

Так, Legent обіцяють обладнати 16 Мп фотомодулем. При цьому він буде висувним і зможе повертатися на 180 градусів, щоб перейти в режим селфі-зйомки. Програмна платформа швидше за все буде типу Android 7.0 Nougat з фірмовою оболонкою Flyme6.

Натхнення: mobnovelty.ru