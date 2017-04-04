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Циклон в Австралії викинув на вулицю акулу (фото+відео)

в Фото 04.04.2017 95 пер.

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Акула була знайдена на вулицях австралійського Квінсленда незабаром після того, як на минулого тижня на північно-східне узбережжя країни обрушився потужний циклон. «Як у фантастичному фільмі „Акуляче торнадо»», — згадують місцеві. Екстрені служби штату опублікували в «Фейсбуці» фотографію бичачої акули, яку стихія залишила лежати в багнюці посеред дороги, і написали: «Думаєте, повертатися у воду безпечно? Подумайте ще раз!»
Циклон в Австралии выбросил на улицу акулу
Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що їх співробітники несподівано натрапили на рибу, коли оглядали район недалеко від міста Ейр, де повінь, викликаний циклоном «Деббі», вже відступав.

Циклон в Австралии выбросил на улицу акулу
«Ви ніколи не знаєте, що ховається під поверхнею під час сильної бурі і що буде змито після», — йдеться в повідомленні.

За словами репортера Філіпа Колдера, який висвітлював наслідки шторму, акула була знайдена поряд з річкою, де їх «повним-повнісінько», тому місцеві жителі ніколи не плавають там. І, судячи з усього, не дарма.

Згідно з даними Міжнародного реєстру про напади акул (ISAF), бичачі акули, які здатні жити як у солонуватій, так і в прісній воді, надзвичайно агресивні і вважаються одним з провідних видів в рейтингу реєстру.

«Оскільки вони воліють жити на мілководді, наприклад, в гирлах річок, затоках і естуаріях, їх зустрічі з людьми відбуваються досить часто», — йдеться на сайті.

 
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