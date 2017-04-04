Циклон в Австралії викинув на вулицю акулу (фото+відео)

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Акула була знайдена на вулицях австралійського Квінсленда незабаром після того, як на минулого тижня на північно-східне узбережжя країни обрушився потужний циклон. «Як у фантастичному фільмі „Акуляче торнадо»», — згадують місцеві. Екстрені служби штату опублікували в «Фейсбуці» фотографію бичачої акули, яку стихія залишила лежати в багнюці посеред дороги, і написали: «Думаєте, повертатися у воду безпечно? Подумайте ще раз!»



Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що їх співробітники несподівано натрапили на рибу, коли оглядали район недалеко від міста Ейр, де повінь, викликаний циклоном «Деббі», вже відступав.



«Ви ніколи не знаєте, що ховається під поверхнею під час сильної бурі і що буде змито після», — йдеться в повідомленні.

За словами репортера Філіпа Колдера, який висвітлював наслідки шторму, акула була знайдена поряд з річкою, де їх «повним-повнісінько», тому місцеві жителі ніколи не плавають там. І, судячи з усього, не дарма.

Згідно з даними Міжнародного реєстру про напади акул (ISAF), бичачі акули, які здатні жити як у солонуватій, так і в прісній воді, надзвичайно агресивні і вважаються одним з провідних видів в рейтингу реєстру.

«Оскільки вони воліють жити на мілководді, наприклад, в гирлах річок, затоках і естуаріях, їх зустрічі з людьми відбуваються досить часто», — йдеться на сайті.