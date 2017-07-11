Сахара може позеленіти вже в цьому столітті

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Пустеля Сахара не завжди була покрита пісками. У відносно недавньому минулому – 10 тис. років, і ще раніше – приблизно 30-50 тис. років тому, вона являла собою велетенську зелену рівнину. Зелена Сахар, як вважають сьогодні антропологи, допомогла нашим предкам залишити Африку і поширитися по всій Землі.

За останні кілька мільйонів років Сахара кілька разів зеленіла і перетворювалася знову в пустелю, змінюючи зовнішність разом з коливаннями клімату Землі і різними геологічними процесами.



Сьогодні клімат змінюється настільки ж швидко, як у ті часи, коли Сахара перетворювалася в савану або в пустелю, що змусило вчених перевірити, як буде виглядати пустеля і її південні околиці, так званий Сахель, в найближчі сто років. Для цього вчені створили 30 різних кліматичних моделей, що враховують зміну кругообігу течій в океані і вітрів в атмосфері над Африкою, при подальшому підвищенні середньорічних температур.

Приблизно третина моделей показала, що Сахара буде отримувати на 40-300% більше опадів до 2100 м, причому підвищення відбудеться майже блискавично, буквально за 5 років або менше, після переходу кліматичної системи через певний температурний поріг. У результаті територія Чаду, Нігеру, Мавританії, Малі та багатьох інших пустельних країн Африки покриється саванами або джунглями і буде отримувати стільки ж опадів, як країни тропічної Африки.

Причиною змін стане глобальне потепління, яке вплине на характер руху мусонів біля берегів Африки і зрушить їх у бік Сахеля зокрема, і всієї Сахари в цілому. Крім того, зростання температури спровокує більш швидке випаровування вод Атлантики, що посилить мусони і змусить їх переносити більше вологи у бік континенту. Це, в свою чергу, підвищить різницю в температурах між сушею і океаном і змусить вітри рухатися ще швидше і переносити все більше води на сушу.

Схожі сценарії розвитку подій відразу в декількох моделях, як відзначають вчені, говорять про те, що Сахара дійсно може позеленіти вже в поточному сторіччі, якщо зростання температур повітря і вод Світового океану не припиниться. Ці зміни хоча і будуть сприятливими, торкнуться життя понад 100 млн людей, що живуть у Сахелі та Сахарі, тому, як підкреслюють кліматологи, влади країн цих регіонів повинні бути готові до таких різких змін.

Хоча все-таки це поки що лише теорія, а буде мати місце практичне застосування розрахунків – покаже час.