Не пропусти
Головна / Екологія / Дата-центри Apple будуть обігрівати будинки в Данії

Дата-центри Apple будуть обігрівати будинки в Данії

в Екологія 27.04.2017 5 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

У першому випадку тепло, що генерується серверним обладнанням, буде використовуватися для опалення прилеглих житлових будинків.

Дата-центры Apple будут обогревать дома в Дании

У Данії при переробці відходів тваринницьких ферм планується видобувати метан, з якого будуть генерувати електроенергію для дата-центрів Apple. Крім метану, на виході дана технологія дає можливість отримати органічні добрива, які будуть повертатися фермерам.

За попередніми даними, центр обробки даних Apple планує використовувати для власної діяльності тільки особисто вироблену електроенергію.

Apple інвестує близько $1,8 млрд у будівництво 2-х нових центрів обробки даних (ЦОД) на території Північної Європи. Другий ЦОД планується в Ірландії — він буде живитися від енергії, що генерується морськими хвилями.

 

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments