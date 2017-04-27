Дата-центри Apple будуть обігрівати будинки в Данії

У Данії при переробці відходів тваринницьких ферм планується видобувати метан, з якого будуть генерувати електроенергію для дата-центрів Apple. Крім метану, на виході дана технологія дає можливість отримати органічні добрива, які будуть повертатися фермерам.

За попередніми даними, центр обробки даних Apple планує використовувати для власної діяльності тільки особисто вироблену електроенергію.

Apple інвестує близько $1,8 млрд у будівництво 2-х нових центрів обробки даних (ЦОД) на території Північної Європи. Другий ЦОД планується в Ірландії — він буде живитися від енергії, що генерується морськими хвилями.