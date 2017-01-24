Датські вчені на порозі створення ліки від ВІЛ

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Вчені з Орхуса використовують протираковий препарат, щоб виявляти ВІЛ, роблячи його видимим для імунної системи. Нове дослідження показало, що цей метод може використовуватись і для знищення уражених вірусом клітин.

Хоча сучасні лікарі і навчилися тримати ВІЛ під контролем, все ще немає такого ліка, який повністю вигнав би ВІЛ з організму.

Справа в тому, що ВІЛ влаштований таким хитрим чином, що може ховатися у власних клітинах організму, тим самим стаючи «невидимим» для імунітету.

Дослідники Орхуського університетського госпіталю, тим не менш, суттєво досягли успіху, намагаючись зняти з ВІЛ його «плащ-невидимку» і витягуючи його на світло. У своєму новому дослідженні вчені використовували протираковий препарат, щоб зробити ВІЛ видимим, і завдяки цьому домоглися того, що власна імунна система організму знищила майже 40% ВІЛ-інфікованих клітин.

«Ми сподівалися, що вдасться позбавитися від деяких ВІЛ-інфікованих клітин. Але ми і не розраховували, що нам пощастить знищити таку велику їх частину, як це в результаті виявилося», — розповідає Стеффен Лет (Steffen Leth), докторант відділення інфекційних захворювань Орхуського університетського госпіталю.

Він один з учених, що проводили дослідження, яке було опубліковано в заслуженому науковому виданні The Lancet.

Досягнення привернуло міжнародну увагу

Дослідження Орхуської групи у пошуках ліків проти ВІЛ вже викликало резонанс у міжнародних ЗМІ, особливо в наукових спільнотах, які займаються цим вірусом. Коли ще в 2014 році орхусці представили попередні результати свого дослідження на конференції зі Сніду в Австралії, по залу «пройшов гучний подих», як писала іноземна преса.

У той раз орхусці змогли протестувати протираковий препарат ромидепсин лише на шести пацієнтів з ВІЛ, але експеримент показав, що препарат можна використовувати для ідентифікації заражених клітин.

«У першому дослідженні ми дізналися, що можемо активізувати ВІЛ, який до цього перебував у сплячому стані і переховувався у клітинах організму, — до тої міри, щоб ми могли виміряти частинки вірусу в крові за допомогою звичайних методів вимірювання. Так що це було для нас не ново», розповідає Стеффен Лет.

Зараз вчені можуть і знищувати ВІЛ-клітини

В ході нового дослідження учені протестували ромидеспин на більшій кількості пацієнтів, інфікованих ВІЛ — усього в експерименті брали участь 20 осіб. Нові результати також підтвердили, що ромидеспин в стані активувати прихований ВІЛ і «витягнути його на світ», так щоб віруси стало можна вимірювати в крові пацієнта.

Але нові результати цим не обмежуються. Тому що на цей раз вчені пішли далі і змогли підштовхнути власну імунну систему організму до того, щоб та знищила пристойну порцію клітин, інфікованих ВІЛ.