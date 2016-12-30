Дбаємо про здоров’я: вибираємо домашню йогуртницю

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Якщо ви хочете вживати максимально свіжий і натуральний продукт, рекомендуємо готувати його самостійно. Що для цього потрібно і як вибрати йогуртницю від http://elmir.ua/yogurtnitsy/Ariete/, що підходить саме вашій родині, ви дізнаєтеся, прочитавши нашу статтю.

Принцип роботи йогуртниці

Будь-яка йогуртниця функціонує за досить простим принципом, який ґрунтується на підтримці постійної температури близько 40 градусів протягом певного часу. У пристрій поміщають ємність або ємності з молоком з додаванням готової закваски і включають прилад.

Тепло сприяє активному розмноженню кисломолочних бактерій, і по закінченні потрібного часу, який зазвичай становить 6-8 годин, продукт готовий до вживання. Так до чого роздумувати над тим, яку йогуртницю вибрати в магазині elmir.ua, якщо всі вони працюють за одним алгоритмом? Справа в тому, що різним моделям властиві важливі нюанси, які потрібно знати, щоб зробити вибір правильно.

На що впливає потужність

Стандартна йогуртниця має потужність в діапазоні від 8 до 20 Вт. Єдиним винятком є модель 8872 виробництва Tefal з потужністю 120 Вт. Для якості приготування продукту даний параметр абсолютно не важливий, єдине, на що він впливає — це споживання енергії.

Однак за весь цикл приготування продукту прилад працює від мережі не більше години, і навіть «потужна» модель Tefal за цей час витратить зовсім небагато електроенергії.

Саме тому вибирати йогуртницю, орієнтуючись на цю технічну характеристику — заняття абсолютно безглузде.

Яка ємність зручніше

Набагато більш важливим параметром є тара для приготування корисного кисломолочного продукту. Йогуртниця може мати в комплекті від 1 до 12 посудин, виготовлених зі скла або пластику. Звичайно, ємності відрізняються між собою за розміром, але загальний об’єм готового продукту зазвичай становить близько 1,2 л йогурту. Щоб правильно вибрати необхідний вам варіант, проаналізуйте наступні моменти:

1. Скільки людина буде вживати йогурт

Для великої родини набагато зручніше готувати продукт порційно, розподіляючи його по невеликих баночках, ніж використовувати одну велику ємність. Яку кількість посудин буде для вас оптимальним, рахуйте самі. Крім того, моделі з декількома банками набагато краще з точки зору гігієни та зберігання готового продукту.

2. Чи ви плануєте додавати різні наповнювачі

Якщо у вашій родині є маленькі діти, краще вибрати модель, укомплектовану 6-8 баночками. Як правило, діти з більшим задоволенням їдять кисломолочні продукти з додаванням фруктів або ягід, а дорослі нерідко віддають перевагу натуральним смакам. Йогуртниця з кількома стаканчиками дасть вам можливість одночасно готувати різні варіанти цієї корисної страви.

3. Що вам зручніше використовувати — скло або харчовий пластик

Звичайно, скляна баночка може впасти і розбитися, однак вона все ж є більш кращою, ніж пластикова ємність. При нагріванні з неякісного пластику можуть виділятися токсичні речовини. Аби не розмірковувати над тим, наскільки сумлінно виробник поставився до вибору матеріалу, рекомендуємо вам вибрати модель, в комплект якої входять стаканчики зі скла.

Важливий матеріал кришки?

Зазвичай йогуртницю накривають зверху прозорим ковпаком, виготовленим знову-таки зі скла або пластику. Чи варто і в цьому питанні віддати перевагу склу?

Незважаючи на велику екологічність скла, краще вибрати модель з пластиковою кришкою. Адже вона не так тісно контактує з продуктом, як баночки.

Якщо ви розбили одну зі скляних баночок, можна придбати запасний комплект посуду або знайти підходящу за розміром ємність з-під гірчиці, майонезу або дитячого харчування. А от замінити розбитий скляний ковпак навряд чи вийде, доведеться купувати нову йогуртницю.

Чи потрібне автоматичне відключення

Йогуртниця є досить простим приладом з обмеженим набором функцій. Однією з найбільш значущих серед них є наявність відключення в автоматичному режимі. Як правило, ціна моделей з цією функцій значно дорожче, так чи варто переплачувати?

Якщо фінансове питання не має для вас вирішального значення, зручніше користуватися моделлю з автоматичним відключенням.

Ви можете розлити молоко по банках, натиснути на кнопку і на певний час забути про продукт. Оскільки йогурт готується досить довго, можна включити прилад перед сном, а з ранку отримати готову страву.

Якщо ж ціна виробу відіграє важливу роль, слід вибрати бюджетну модель без цієї функції. Про необхідність відключення вона попередить вас світловим або звуковим індикатором, і від вас буде потрібно тільки вчасно відреагувати на поданий сигнал.

Інші функції

Розмірковуючи, як вибрати йогуртницю, багато прагнуть знайти прилад з максимальною кількістю функцій. Прагнучи урізноманітнити модельний ряд, виробники додають у свої вироби додаткові можливості, до яких відносяться:

наявність таймера управління;

електронний дисплей;

автоматичне намотування шнура;

можливість вказувати на кришках банок дату приготування.

Ціна приладу практично не залежить від наявності або відсутності перерахованого функціоналу. Якщо ви плануєте довго зберігати йогурт в холодильнику, варто вибрати модель з маркуванням дати. У всіх інших випадках можна керуватися тільки особистими перевагами.

Сподіваємося, що ці поради дозволять вам розібратися в багатому асортименті моделей і допоможуть знайти оптимальний прилад, завдяки якому йогурт стане постійним і бажаним стравою у вашому раціоні.