Де на Землі найбільш безпечне місце?

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Якщо вам не обов’язково дихати атмосферним повітрям, то абсолютне сховище, де не буває штормів, ураганів, землетрусів, снігопадів, морозів, спеки і лісових пожеж, треба шукати де-небудь в глибинах океану.

Але раз ми — люди, і дихати під водою не вміємо, найбільш безпечним місцем може виявитися тихе містечко на суші.



Статистично найбільша загроза життя — це урагани: це вони винні у 40% людських смертей від розгулу стихій за період з 1995 по 2015 роки. Значить, треба шукати місце, куди урагани взагалі ніколи не приходять. Таке містечко можна пошукати де-небудь у Фінляндії або Ісландії — або південніше, в пісках Аравійського півострова.

Якщо ж ці регіони не влаштовують вас — не підходить клімат або політична ситуація — можна розглянути… Сінгапур. На його широті і довготі ніколи не буває сильних штормів і ураганів, а клімат тепліший від ісландського і не так вимогливий, як спека пустель Катару або Арабських Еміратів.