Дентальный рентгеновский аппарат: виды и применение

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Диагностика стоматологических заболеваний – сложный и ответственный момент. Однако часто бывает трудно установить истинное течение патологии, поскольку врач не может увидеть особенности расположения зуба в десне (объем корня, его топографию, наличие образований в десне и т.д.). Для того чтобы решить тактику лечения и объем вмешательства применяют дентальный рентгеновский аппарат.

Принцип функционирования и спектр применения

Рентген – это не инвазивный метод визуализации тканей и органов. Этот надежный и безопасный метод в течение многих десятков лет доказал свой функционал и информативность.

В основе дентальных рентгеновских аппаратов лежат современные цифровые технологии. Это позволяет отказаться от использования пленок, при этом свести дозу рентгеновского облучения к минимуму. Благодаря электронным площадкам и датчикам, изображение сразу передается на ПК.

Подобное стоматологическое оборудование позволяет врачам-стоматологам решить следующе диагностические проблемы и вопросы еще до того, как пациент ощутит малейший дискомфорт:

обнаружить воспалительных очагов;

обнаружить кариес на первых этапах образования;

обнаружить патологические полости и новообразования;

визуализация корней и каналов;

диагностировать патологии костей и десен на ранних этапах.

Кроме патологии зубов и десен, можно обнаружить заболевания носа и пазух. После исследования врач получает плоскую картинку сложной изогнутой структуры, поскольку челюсть имеет форму подковы.

Виды дентальных рентгеновских аппаратов

В наше время в стоматологической практике широко применяются 3 типа дентальных рентгеновских аппаратов:

Внеротовые — снимок производят вне ротовой полости. Внутриротовые — снимки производят изнутри ротовой полости. Панорамные — аппарат делает снимок вокруг головы, что позволяет четко визуализировать все структуры.

Также дентальные рентгеновские аппараты разделяют в зависимости от условий эксплуатации:

Стационарные — данное оборудование используется в рентгеновских кабинетах поликлиник и стоматологических клиник; Палатные — данные аппараты можно перевозить внутри клиники в случаях, когда пациент не может передвигаться за пределы своей палаты. Оно имеет в своей конструкции вертикальный штатив, колеса и тормоз. Портативные — эти маленькие, эргономичные аппараты можно комфортно использовать для диагностики заболеваний на дому или перевозить между стоматологическими кабинетами.

Таким образом, дентальные рентгеновские аппараты – это незаменимый элемент диагностики стоматологических патологий различной этиологии. Выбор типа аппарата зависит от нужд и задач клиник и стоматологических кабинетов.

Статья подготовлена творческим отделом интернет-магазина медицинской техники и оборудования Med-technika.com.