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Дерева-електростанції з’являться на вулицях Франції

в Технології 05.12.2014 547 пер.

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Весь світ зайнятий пошуком альтернативних джерел електроенергії. Нещодавно француз Жером Мішо-Ларівьер представив свою версію електростанції: вітрогенератор у формі дерева. Проект він назвав Wind Tree. Генератор перетворює силу вітру в електричну енергію. Працює «дерево» навіть при непомітному русі повітря і зовсім не виробляє шуму, чого не можна сказати про традиційні вітрогенератори.

Дерева-електростанції з'являться на вулицях Франції

Про те, що енергію можна отримувати за допомогою штучних дерев, автор стартапу Wind Tree задумався, гуляючи одного разу по вулицях у безвітряну погоду. Він просто поспостерігав за шелестом листя.

Система здатна працювати і у випадках, коли на вулиці практично немає вітру. Досить швидкості в 4 метри в секунду, щоб генератор почав діяти. Силу повітряного потоку прилад самостійно перетворює в електрику.

http://go.ad2upapp.com/afu.php?id=869299
Висота «дерева» — вісім метрів. Листя — це невеликі скорочення пластини. Їх планується виробляти тільки з натуральних волокон. Що стосується інших частин дерева: в «кору» монтуються фотоелементи, а мережа «коріння» являє собою геотермальний генератор.

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На створення прототипу дерева знадобилося 30000 євро і три роки роботи. Його «посадили» в північно-західній частині країни. Мішо-Ларівьер хоче, щоб штучні дерева, що приносять користь, «виросли» в кожному парку та приватному дворі. Коли це трапиться, поки неясно. Дерева-генератори знадобляться для зарядки ліхтарів і електрокарів. Продажу, якщо все піде за планом, стартують в майбутньому році.

Дерева-електростанції з'являться на вулицях Франції

Натхнення: innoros.ru

 
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