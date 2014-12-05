Дерева-електростанції з’являться на вулицях Франції

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Весь світ зайнятий пошуком альтернативних джерел електроенергії. Нещодавно француз Жером Мішо-Ларівьер представив свою версію електростанції: вітрогенератор у формі дерева. Проект він назвав Wind Tree. Генератор перетворює силу вітру в електричну енергію. Працює «дерево» навіть при непомітному русі повітря і зовсім не виробляє шуму, чого не можна сказати про традиційні вітрогенератори.

Про те, що енергію можна отримувати за допомогою штучних дерев, автор стартапу Wind Tree задумався, гуляючи одного разу по вулицях у безвітряну погоду. Він просто поспостерігав за шелестом листя.

Система здатна працювати і у випадках, коли на вулиці практично немає вітру. Досить швидкості в 4 метри в секунду, щоб генератор почав діяти. Силу повітряного потоку прилад самостійно перетворює в електрику.

http://go.ad2upapp.com/afu.php?id=869299

Висота «дерева» — вісім метрів. Листя — це невеликі скорочення пластини. Їх планується виробляти тільки з натуральних волокон. Що стосується інших частин дерева: в «кору» монтуються фотоелементи, а мережа «коріння» являє собою геотермальний генератор.

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На створення прототипу дерева знадобилося 30000 євро і три роки роботи. Його «посадили» в північно-західній частині країни. Мішо-Ларівьер хоче, щоб штучні дерева, що приносять користь, «виросли» в кожному парку та приватному дворі. Коли це трапиться, поки неясно. Дерева-генератори знадобляться для зарядки ліхтарів і електрокарів. Продажу, якщо все піде за планом, стартують в майбутньому році.

Натхнення: innoros.ru