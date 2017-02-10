Дерева пристосовуються до пожеж

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Нове дослідження показало, що у дерев, які ростуть у пожежонебезпечних районах світу, розвивається більш товста кора. Отримані дані свідчать про те, що товщина кори може допомогти передбачити, які ліси і савани переживуть потепління клімату, через який природні пожежі, як очікується, будуть відбуватися все частіше.

Як з’ясували вчені з Прінстонського університету, в тих регіонах, для яких вогонь — звичайне явище, наприклад, у саванах і лісах західної частини Північної Америки, дерева, як правило, мають більш товсту кору порівняно з вологими тропічними лісами. Кора захищає внутрішню частину стовбура від перегріву і є одним з небагатьох способів, які використовують дерева, щоб вціліти у вогні.

«Ми вивчили 572 виду дерев в регіонах з різною кількістю опадів. Справа не тільки в конкретному біомі, дана закономірність простежується у різних типах лісів, в різних регіонах і на різних континентах. Дослідження показують, що зв’язок між товщиною деревної кори і вогнестійкістю лісових масивів визначена еволюційною адаптацією до вогню і повинна бути включена в глобальні кліматичні моделі», — повідомив перший автор роботи Адам Пеллегріні.

Періодичні пожежі необхідні для підтримки здорового стану деяких видів саван і лісів. Пожежі очищають їх від надлишок речовини рослинного походження, таких як мертвий ліс і трава, і омолоджують ґрунт, щоб домінуючі вогнестійкі види могли процвітати. Тим не менш, пожежі можуть завдати шкоди довкіллю, повертаючи вуглець, накопичений за десятиліття назад в атмосферу

За словами вчених, для лісів і екосистем, не пристосованих до протистояння вогню, почастішання пожеж може мати руйнівні наслідки.