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Дерево, що впало в Гані, вбило 20 дітей (фото)

в Фото 20.03.2017 166 пер.

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Не менше 20 людей загинули в Гані, де групу старшокласників під час купання в озері накрило вирване з землі бурею дерево. Трагедія сталася на заході країни, передає ТАСС з посиланням на Франс Прес.


Група школярів приїхала на екскурсію до водоспаду Кінтампо — одного з найбільших в країні. Прийшовши в захват від побаченого, школярі вирішили скупатися в бурю. У цей момент їх накрило велетенське дерево. Частина дітей загинула в результаті удару потужним стовбуром, інші потонули, застрягши між гілок. Ще 11 старшокласників були госпіталізовані.

 
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