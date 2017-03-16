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Дешевий диво-принтер створили в Нідерландах

в Технології 16.03.2017 38 пер.

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Чудо техніки використовує лазер, щоб випалювати букви на папері. Він буде коштувати в 2-3 рази менше від звичайних принтерів.

Принцип його роботи на диво простий, стверджують вчені Делфтського Технічного Університету. Лазер випалює літери на аркуші паперу. «У дитинстві ви, можливо, підпалювали папір за допомогою лупи і сонячного світла. Ми робимо приблизно те ж саме, тільки замість сонячної енергії у нас потужний лазер. Фактично, папір обвуглюється і ми отримуємо друк тієї ж якості, що і у нормальних принтерів», — розповів творець принтера Венкатеш Чандрасекара.

Розробники впевнені: завдяки їх винаходу принтери вже через 2-3 роки подешевшають в рази за рахунок економії на картриджах. Сам друк на папері стане простішим і надійнішим. Текст не буде стиратися, розмазуватися по аркушу і вигоряти. Зараз творці намагаються укласти контракти з великими виробниками техніки, щоб якомога швидше вийти на масовий ринок.

 
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