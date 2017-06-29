Десятка найсильніших атлантичних ураганів

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Що об’єднує ці імена — «Френсіс», «Отто», «Густав» та «Чарлі»? Вони входять у число 82 смертоносних і руйнівних атлантичних ураганів, чиї імена ніколи не будуть використані знову. З тих пір як була введена офіційна система імен в 1954 році, Всесвітня метеорологічна організація змінює імена ураганів кожні сім років. Імена особливо смертоносних і збиткових ураганів, таких як ураган «Хьюго» в 1989 році, викреслюють зі списків назавжди.



«Вони бояться, що якщо використовують ім’я знову, вона пробудить старі спогади (серед людей, які пережили ураган)», — каже метеоролог Ден Коттловскі.

Три і більше імен були вилучені зі списку протягом декількох років, включаючи 1995, 2004 і 2005 роки, що говорить про більш високу ураганну активність.

Нижче — 10 найбільш катастрофічних ураганів, імена яких назавжди викреслили зі списків.

1. «Агнес» (1972)

Один з найсильніших червневих ураганів за всю історію. Все ще входить у число 10 найбільш дорогих ураганів в США, загинули 122 людини, збиток склав 16 млрд доларів.



2. «Ендрю«(1992)

Третій по силі ураган у США. Убив 26 осіб. Флориду накрила хвиля висотою 5 метрів, а штормовий приплив висотою 2,4 метра наповнив узбережжя Луїзіани. Економічні втрати від «Ендрю» склали 26,5 млрд доларів.



3. «Одрі» (1957)

Це єдиний ураган четвертої категорії, який сформувався в червні. Висота хвиль, породжених «Одрі», сягала 3,7 метра. Вони проникли на 40 км вглиб Луїзіани. Загинули понад 390 осіб.



4. «Камілла» (1969)

Ураган атакував узбережжі Міссісіпі потужними вітрами швидкістю 320 км/год. Сильні вітри, хвилі смертельні, інтенсивні зливи і катастрофічна повінь стали причиною 256 смертей в США.



5. «Айрін» (2011)

Буревій приніс в Карибський басейн, на Східне узбережжя США і Канади понад 430 мм дощу. Погодна система залишила понад 3 млн людей без електрики, пошкодила будинку, повалила дерева і зруйнувала пляжі. Померло 45 осіб.



6. «Катріна» (2005)

Жертвами урагану стали 1,8 тисячі осіб. Це найбільш руйнівний і збитковий ураган в США за всю історію. Втрати склали 75 млрд доларів.



7. «Меттью» (2016)

Ураган досяг п’ятої категорії на найнижчій широті в Атлантичному басейні за всю історію. Матеріальні втрати від «Меттью» на Гаїті і в США — 10 млрд доларів. Число жертв — 585.



8. «Рита» (2005)

Третій ураган п’ятої категорії в 2005 році. Він породив 90 торнадо. Збиток від «Рити» склав 10 млрд доларів. Загинули 7 нещасних.



9. «Сенді» (2012)

Ураган утворив рекордно високі припливи і завдав збитків на 50 млрд доларів США. Померли 147 осіб.



10. «Вільма» (2005)

Один з найсильніших ураганів в Атлантичному басейні за всю історію. Створив 10 торнадо у Флориді і «погуляв» на 16,8 млрд доларів. Жертвами «Вільми» стали 22 людини.